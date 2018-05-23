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23 мая 2018 г.
23 мая 2018 г.

Корреспондент | Stern

Наглая попытка воровства: российские туристы упаковали в свои чемоданы половину гостиничного номера в Анталье

Сотрудники пятизвездочного отеля на турецком курорте Кемер не слабо удивились, когда решили проверить багаж туристок из России, передает немецкое издание Stern. В чемоданах сотрудники обнаружили множество бутылочек шампуня и геля для душа, несколько килограммов фруктов, пакетированный чай, покрывала, полотенца, тапки, рулоны туалетной бумаги и даже тарелки. Видео под названием "Российские туристы пытаются засунуть в свои чемоданы половину отеля в Анталье" было опубликовано несколько дней назад на Youtube, говорится в публикации.

Туристки, женщины среднего возраста, пытались всячески увернуться от объяснений отговорками - одна наглее другой, комментирует автор статьи. Шампунь и пакетики чая они якобы купили у горничной, однако ответить на вопрос о том, как им удалось это сделать при условии, что персонал не говорит по-русски, они не смогли.

В багаже также были обнаружены 13 тарелок. По словам женщин, их дети праздновали день рождения у бассейна, однако, как тарелки оказались в чемоданах, дамы также не смогли объяснить.

Мастерство сограждан в краже гостиничных принадлежностей снова и снова забавляет россиян, отмечает автор в заключение.

Источник: Stern


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