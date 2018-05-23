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23 мая 2018 г.
23 мая 2018 г.

Михаэль Браун | Tageszeitung

У власти, но стиснут со всех сторон

Джузеппе Конте, который, вероятно, возглавит правительство Италии, не имеет политического опыта. Технократ может стать лишь исполнителем решений, принятых популистами, считает журналист немецкого издания Tageszeitung Михаэль Браун.

54-летний профессор юриспруденции Джузеппе Конте абсолютно неизвестен широкой публике. Он никогда в своей жизни не занимал политических постов. Он не участвовал в переговорах о создании правительственной коалиции, на которых была закреплена программа нового правительства, список "его" министров также обсуждался партиями "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" без его присутствия. Вероятно, именно поэтому президент Серджо Маттарелла напомнил лидерам обеих партий Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини о том, что, согласно конституции, премьер-министр является главой правительства, а не их исполнителем, отмечает автор.

"Однако Конте рискует стать именно им: исполнителем решений, принимаемых другими, замурованным в кабинете вместе с лидерами обеих партий, которые, стоит опасаться, будут всегда оставлять за собой последнее слово", - уверен Браун. У Конте в таком случае есть два варианта: либо смириться с этой ролью, либо постоянно конфликтовать с партиями. Действительно стабильным такое решение не является, полагает журналист. Правда, у Конте есть, по крайней мере, одно преимущество: юрист считается экспертом в улаживании споров и посредничестве, это может оказаться ценным в сложной игре между "Движением пяти звезд" и "Лигой Севера".

Значимым также является и то, что основательно серьезный Конте в своем становлении и облике является идеальным представителем истеблишмента и может тем самым "прикрыть фланг" обеим партиям, отвергающим истеблишмент, как внутри страны, так и в Европе, отмечает автор.

"Антисистемное правительство, которому придется уживаться с "системой", прежде всего в Европе, - такой диалектикой будет обозначен политический эксперимент, начинающийся сейчас в Риме", - заключает Браун.

Источник: Tageszeitung


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