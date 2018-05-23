Что бы ни было с Абрамовичем, "Челси" предстоит столкнуться с кризисом идентичности

Новость о том, что на данный момент Роман Абрамович не может вернуться в Великобританию, лишь усиливает атмосферу неопределенности вокруг "Челси", пишет журналист The Telegraph Джейсон Берт.

С уходом Антонио Конте придется нанимать одиннадцатого тренера за 15 лет с тех пор, как российский миллиардер купил "Челси". "Это уже грозит перерасти в нечто более серьезное, но "Челси" будет утверждать, что геополитическая западня, в которую попал Абрамович, не влияет на управление клубом, который он в любом случае решительно выводит на самоокупаемость", - говорится в статье.

"Ключевым элементом здесь является идентичность, которую хочет обрести "Челси", и то, хватит ли клубу смелости добиваться того, что, как настаивают источники в клубе, является мечтой Абрамовича. А именно - не просто побеждать, а побеждать благодаря талантам, подготовленным в Академии "Челси". Причем британским талантам", - подчеркивает Берт.

Автор статьи указывает на 22-летнего игрока из Луишема Рубена Лофтуса-Чика, который пришел в "Челси" в восьмилетнем возрасте. Станет ли он когда-нибудь играть ключевую роль в планах "Челси"? "Если этого не произойдет, это будет печально для клуба", - пишет Бент.

"Неспособность "Челси" привлечь игроков из своей академии становится все более острой проблемой для клуба и, видимо, для самого Абрамовича, - отмечает журналист. - Если Лофтус-Чик не сможет с этим справиться, то какой в этом смысл, за исключением попытки заработать - что "Челси", несмотря на подозрения и явные доказательства, всегда упорно отрицал".

"Так что Лофтус-Чик - это проверка для "Челси". Его будущее этим летом, особенно если он посодействует успеху Англии на Чемпионате мира, представляет собой момент еще более решающий, чем личность следующего главного тренера в случае ухода Конте", - считает Бент.