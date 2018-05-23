Австрия предостерегает США от нарушения международного права

В споре вокруг ядерного соглашения с Ираном Австрия предостерегает правительство Дональда Трампа от нарушения международного права, передает немецкое издание Die Welt. "Если вновь введенные США санкции в будущем станут действовать за пределами американского государства, это будет явное нарушение международного права со стороны США", - заявила в разговоре с изданием министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По мнению министра, нельзя "просто смириться" с угрозами Америки ввести санкции против европейских компаний, которые после выхода США из ядерного соглашения по-прежнему хотят продолжать сотрудничество с Ираном.

Кнайсль, будучи экспертом по Ближнему Востоку, предупредила о том, что после возможного ухода европейских компаний из Ирана "бизнес европейцев в Иране возьмут на себя китайцы", передает издание.

При этом Кнайсль выступает против нового ядерного соглашения с дополнительными договоренностями. По мнению министра, создание нового соглашения может привести к правовой нестабильности, говорится в статье.