23 мая 2018 г. Кристофер Дикки | The Washington Post Аргумент экс-главы разведки в пользу того, что Путин действительно повлиял на голосование в 2016 году Экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщает нам, что всегда считал себя человеком, который "говорит властям правду", пишет в своей статье в The Washington Post журналист издания The Daily Beast Кристофер Дикки. Когда Клэппер собирался уйти на покой с поста, на котором он надзирал за работой 17 разведслужб США, коллегия выборщиков назвала Дональда Трампа президентом. "А все разведданные, находившиеся в распоряжении Клэппера, наводили на мысль, что это сделал возможным российский президент Путин, бывший сотрудник КГБ. Клэппер, старый воин холодной войны, увидел, что его мир перевернулся вверх тормашками", - говорится в статье. Он решил высказываться в качестве частного лица: регулярно появляется в эфире CNN, написал вместе с Треем Брауном мемуары "Факты и страхи: суровая правда, которую я вынес из целой жизни в разведке" (Facts and Fears: Hard Truths From a Life in Intelligence). "Книга начинается с горькой оценки Трампа и российского заговора по его продвижению во власть и этой же оценкой заканчивается", - сообщает Дикки. "Не верю, что наша демократия может долгое время работать на лжи, особенно когда неудобные и трудные факты, сообщаемые правдолюбами, отметаются в качестве "фейковых новостей", - пишет Клэппер. - Я знаю, что разведывательное сообщество не может служить нашей стране, если факты могут быть предметом торга". По мнению Дикки, Клэппер совершенно искренен. "Теперь он считает, что волен сказать о выборах 2016 года то, чего не говорил, когда много раз давал показания в Конгрессе в качестве директора Национальной разведки", - говорится в статье. В статье приведена цитата из Клэппера: "Конечно, российские усилия повлияли на исход. Удивив даже сами себя, они повлияли на выборы так, что Трамп одержал победу. Прийти к иному выводу означало бы вконец поступиться логикой, здравым смыслом и правдоподобием. Неполных 80 тыс. голосов в трех ключевых штатах предопределили результат выборов. Я совершенно не сомневаюсь, что эти массированные усилия русских повлияли на еще большее число голосов". Дикки продолжает: "Был ли активный сговор между избирательным штабом Трампа - или самим кандидатом - и российскими опосредованными силами или агентами? Клэппер так далеко не заходит, потому что у него нет доказательств. Но то, что он называет "агрессивным равнодушием" Трампа к детальному описанию российских действий разведывательным сообществом, - на его взгляд, нечто достаточно изобличающее". "Обвинения в сговоре и результаты выборов были чем-то второстепенным по сравнению с крупной угрозой, которую Россия несла - и несет - нашей системе", - пишет Клэппер. По словам Клэппера, Путин был убежден, что США несли ответственность за подрыв победы его партии на парламентских выборах 2011 года в России. Путин "не из тех, кто когда-либо прощает или забывает обиды", написал Клэппер. "И, когда в 2015 году г-жа Клинтон объявила, что баллотируется в президенты, Путин вспомнил". Дикки комментирует: "К тому времени Москва заработала изоляцию и санкции ввиду аннексии Крыма Россией, ее кровавой квазивойны на Украине и ее роли в ударе по малайзийскому авиалайнеру, но кандидат Трамп, казалось, более чем охотно хотел забыть и простить". В начале января 2017 года Клэппер и его коллеги представили избранному президенту Трампу "всю совокупность того, что выяснили о российской кампании влияния. Доклад был намного более детальным, чем очищенные от секретной информации версии, с которыми были ознакомлены члены Конгресса и общество", говорится в статье. Клэппер пишет: "Мы недвусмысленно продемонстрировали, что Путин отдал приказ о кампании влияния на выборы, что кампания была многогранной и что Россия применила кибершпионаж против американских политических организаций и предала собранные ею данные публичной огласке через WikiLeaks, DCLeaks и интернет-персону Guccifer 2.0. Мы задокументировали российские кибервторжения в списки избирателей на уровне штатов и на местах. Мы описали повсеместные пропагандистские усилия России посредством RT (спутникового телевидения. - Прим. авт.), Sputnik и троллей в соцсетях, а также то, как вся операция началась с попыток подорвать американскую демократию и принизить госсекретаря Клинтон, затем переключилась на продвижение Трампа, когда Россия сочла, что этот кандидат имеет шансы на успех и будет служить ее стратегическим целям. (...) Российское правительство сделало все это с минимальными издержками и без существенного ущерба для своих интересов и не имело стимулов для прекращения этих действий". Дикки считает, что этот доклад разведслужб США, в отличие от досье Кристофера Стила, был убедительным. "Но Трамп вздумал дискредитировать доклад целиком до того, как даже его увидел, уверяя, что все это - заговор демократов, которые стремятся объяснить свое поражение, сея сомнение в надежности и способностях разведывательного сообщества в целом", - говорится в статье. Дикки сетует, что в мемуарах Клэппера Трамп найдет доводы, которые ему пригодятся, - много упоминаний о разочарованиях и неудачах разведслужб США. Источник: The Washington Post