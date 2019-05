23 мая 2019 г. Джастин Миллер | The Daily Beast Майкл Коэн сделал сотни звонков руководителю, связанному с российским олигархом, утверждает ФБР "Майкл Коэн обменялся сотнями телефонных звонков с руководителем, связанным с находящимся под санкциями российским олигархом, согласно только что обнародованным федеральным ордерам на обыск, которые свидетельствуют, что две стороны были ближе, чем кто-либо ранее признавал", - сообщает The Daily Beast. "Генеральный директор фирмы Columbus Nova Эндрю Интрейтер и Коэн обменялись 320 телефонными звонками и 920 текстовыми сообщениями, начиная со дня выборов 2016 года, как свидетельствуют ордера канцелярии специального прокурора Роберта Мюллера. Columbus Nova заплатила Коэну 500 тыс. долларов за консультационную работу по "потенциальным источникам капитала и потенциальным инвестициям", как заявила компания. Интрейтер представил Коэна своему двоюродному брату и деловому партнеру, промышленнику-миллиардеру Виктору Вексельбергу. Коэн был даже внесен в список безопасности офиса Columbus Nova, - говорится в статье. - Разговоры между Коэном и Интрейтером были частью сети отношений между российскими интересами и бывшим адвокатом президента Трампа". "Адвокаты Коэна не сразу ответили на просьбы предоставить комментарии для этой статьи. Представитель Интрейтера преуменьшил значение тысяч с лишним разговоров между двумя мужчинами. "Они работали вместе, поэтому, конечно, переписывались и звонили друг другу. Все это было известно и расследовано и даже не было сочтено достойным включения в доклад Специального Прокурора", - сообщил пресс-секретарь изданию The Daily Beast. "Компания Интрейтера, Columbus Nova, является американской компанией по управлению активами, крупнейший клиент которой - Renova Group, компания, контролируемая Вексельбергом. Через Renova Вексельберг владеет интересами по всему миру, в том числе миноритарным пакетом акций алюминиевой компании "Русал", в отношении которой в 2018 году правительство США ввело санкции за предположительное получение прибыли от "злонамеренной деятельности России". В то же время были введены санкции и в отношении самого Вексельберга", - сообщает The Daily Beast. (...) "Утверждение о том, что Виктор Вексельберг участвовал или предоставлял какое-либо финансирование для привлечения Майкла Коэна Columbus Nova, явно не соответствует действительности, - заявил ранее Ричард Оуэнс из юридической фирмы Latham & Watkins. - Ни Виктор Вексельберг, ни кто-либо еще за пределами Columbus Nova не были вовлечены в решение о найме Коэна и не предоставляли финансирование его участия". "(...) Согласно ордерам, Коэну платила не напрямую Columbus Nova, а скорее дочерняя компания, известная как Renova U.S. Management. (...) Вексельберг и Интрейтер встречались с Коэном, по крайней мере, два раза в то время, когда он был нанят Columbus Nova (...) Вексельберг, Интрейтер и Коэн впервые встретились в Trump Tower в Нью-Йорке в январе 2017 года до того, как Трамп вступил в должность, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg News. Затем Вексельберг посетил инаугурацию Трампа с Интрейтером, который пожертвовал 250 тыс. долларов инаугурационному комитету президента. (Вексельберг был допрошен федеральными агентами, работающими на Мюллера во время его расследования вмешательства России в выборы), - передает издание. - В марте 2017 года они снова встретились по просьбе Интрейтера. На этот раз речь, как предполагается, шла о Российском союзе промышленников и предпринимателей, деловом лобби в Москве, в правлении которого состоит Вексельберг. "Это организация, о которой Виктор упоминал вчера", - писал Интрейтер Коэну, как утверждается в ордере. Bloomberg News ранее сообщал, что встреча была посвящена потенциальной нефтяной сделке в США, которая не состоялась". "ФБР заявило в ордерах, что расследует, были ли платежи компании, связанной с Вексельбергом, который находится под санкциями, связаны с тем, что Коэн предоставил Белому дому план отмены санкций в отношении России, включая ранее неизвестный телефонный звонок, состоявшийся между Коэном и Майклом Флинном, бывшим советником по национальной безопасности. В конце января 2017 года, в том же месяце, когда Columbus Nova начала платить Коэну, он встретился с украинским депутатом в Нью-Йорке, пообещав "мирный план" для прекращения конфликта между Украиной и Россией, который привел к тому, что США ввели жесткие санкции против Москвы в 2014 году. Встреча была организована российско-американским бизнесменом Феликсом Сатером, который ранее работал с Коэном над проектом строительства башни Трампа в Москве. Сатер и Коэн начали обмениваться телефонными звонками 5 января, согласно ордерам, после чего 10 января состоялся телефонный звонок между Коэном и Флинном, - сообщается в публикации. - Несколько недель спустя Коэн встретился с Трампом в Овальном кабинете и затем доставил план в кабинет Флинна, сообщала ранее The New York Times. Источник: The Daily Beast