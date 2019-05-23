ЕС пообещал Трампу увеличить импорт американского сжиженного газа, но сделка в опасности

"К 2023 году Европейский Союз хочет вдвое увеличить импорт американского сжиженного газа. Но Москва и Эр-Рияд могут перечеркнуть этот план", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Россия уже сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европу - но пока исключительно по газопроводам, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - (...) Однако теперь российские концерны начинают наступление на прежде непривычном для них фронте: "Новатэк" и "Газпром" масштабно увеличивают объемы сжиженного природного газа (СПГ) в своих портфелях - и, очевидно, обладают здесь сильным преимуществом в сравнении с США".

"По сообщению информационного агентства Bloomberg, стоимость добычи принятой в США единицы сжиженного газа, называемой британской тепловой единицей (BTU), составляет 2,6 доллара, в то время как российский газовый концерн тратит на производство такого объема только 0,1 доллара. Причина заключается в том, что СПГ необходимо охлаждать до -160 C. У полярного круга расходы на необходимую для этого энергию значительно ниже, чем, например, в США", - поясняет Брюггманн.

"Благодаря увеличению импорта газа из США, Евросоюз пошел бы навстречу президенту Дональду Трампу, который угрожает ввести пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС в случае, если торговый дефицит между США и ЕС не сократится в значительной степени. До настоящего момента заказы на поставку американского СПГ по политическим причинам сделали только Польша и страны Прибалтики", - говорится в статье.

Свое наступление на европейский рынок СПГ Россия только начала, продолжает Брюггманн. "Новатэк" ввел в эксплуатацию три линии завода "Ямал СПГ", годовая мощность которых составляет 17,5 млн тонн. Акционерами проекта являются также французский энергетический концерн Total, китайский CNPC, каждый из которых владеет 20% акций, а также китайский Фонд Шелкового пути (9,9%). "Новатэк" занимается строительством еще одного завода "Ямал СПГ-2", а также планирует третий СПГ-проект, что к 2030 году увеличило бы объемы производства "Новатэком" сжиженного газа до 70 млн тонн, пишет издание.

Наряду с новичком "Новатэком" ставку на экспорт СПГ делает и "Газпром". Совместно с британско-нидерландским концерном Shell "Газпром" участвует в проекте "Сахалин-2", мощность которого составляет 10 млн тонн СПГ. У Балтийского моря строится "Балтийский СПГ". Несмотря на то, что Shell вышел из проекта в связи с грозящими американскими санкциями, "Газпром", кажется, решительно настроен достроить завод в одиночку.

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, также усиленно делает ставку на производство газа и экспорт СПГ. Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер намерен в течение 10 лет инвестировать в газовый сектор 150 млрд долларов и тем самым увеличить производство в 15 раз. (...) Aramco собирается стать "главным игроком" на газовом рынке. В этом должно помочь и участие в СПГ-проектах за границей. По словам инсайдеров, Aramco рассматривает возможность участия в проекте терминала "Ямал СПГ-2" "Новатэка", - отмечает издание.

"Из-за планов российских и саудовских концернов Европа оказывается в затруднительной ситуации: обе энергетические сверхдержавы могут предложить газ по значительно более выгодной цене - и таким образом перечеркнуть планы ЕС по увеличению вдвое поставок сжиженного газа из США", - указывает Брюггманн.

У России "хорошие позиции, чтобы составить конкуренцию североамериканским проектам", цитирует журналист слова руководителя направления по реализации новых проектов концерна Shell Стюарта Брэдфорда. По его словам, Россия способна дать отпор американским компаниям на европейском и азиатских рынках СПГ, передает Handelsblatt.

Правда, замечает Брюггманн, в вопросе экспорта СПГ у США есть сильные партнеры, в частности, саудовская компания Aramco и катарская Qatar Petroleum, ведущие совместные с США проекты. "В соревновании с Россией у США есть еще один козырь: из-за угрозы санкций Shell уже вышел из проекта "Балтийский СПГ". Немецкие и другие европейские компании также обеспокоены угрозами санкций против участников проекта "Северный поток-2", таких как "дочка" BASF компания Wintershall и Uniper".

"США уже внесли в санкционный список "Новатэк", что усложняет дальнейшее сотрудничество с ним концернам вроде Total и также заставляет медлить саудовцев", - отмечает Handelsblatt.