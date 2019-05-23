"Отношение к тирании изменилось, она шокирует меньше"

Обозреватель Le Monde Ален Фрашон анализирует отступление политических прав и гражданских свобод в нескольких странах, играющих ключевую роль в основном международном балансе.

"Неправительственная организация Freedom House, которая изучает демократические движения, настроена пессимистично. "Тринадцатый год подряд демократия ослабевает во всех регионах мира", - пишет она в конце апреля в своем ежегодном документе об эволюции свободы ("Свобода в мире, 2019 год"). Данный феномен принимает разные формы. Демократические государства движутся к диктатуре. Некоторые из наиболее авторитетных демократий испытывают авторитарные соблазны. Наконец, могущественные нации обеспечивают продвижение автократии, представленной как политический режим будущего", - говорится в статье.

"С 2005 по 2018 год во всем мире политические права и гражданские свободы сократились. За несколько дней до выборов в Европарламент приверженец демократического своеобразия ЕС президент Фонда Роберта Шумана Жан-Доминик Джулиани отмечает: "Баланс между демократическими государствами и авторитарными режимами ежедневно склоняется в сторону вторых".

"Давайте придерживаться фактов, - уточняет автор статьи. "Демократический мир уязвим", - подытоживает он, опираясь на опросы, захватывающее исследование, проведенное в 42 демократических странах и опубликованное на этой неделе Фондом политических инноваций - тексты и компьютерная графика находятся в свободном доступе на сайте Fondapol.org. В 1992 году более половины государств мира были демократиями, вспоминает Доминик Ренье, директор Fondapol. Волна демократизации в какой-то момент продолжается, а затем останавливается в начале XXI века, говорит Ренье.

"Во времена развитой глобализации меняется и отношение к тирании. Она шокирует меньше. Мы если не оправдываем ее, то признаем - во имя борьбы с джихадизмом, невмешательства, стабильности в том или ином регионе или просто во имя бизнеса", - указывает Фрашон.

"Мы готовы отстаивать принцип, согласно которому права человека не могут быть главным определяющим фактором внешней политики, и недоумевать по поводу Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана - заказчика убийства журналиста Джамаля Хашогги, распорядителя пыток молодых саудовских женщин, вина которых состояла в защите прав женщин; Саудовской Аравии, где только что обезглавили 37 "оппозиционеров" и которая в то же время снимает сливки с западных инвесторов, приходящих туда ради будущего участия в национальной нефтяной компании Aramco", - пишет Le Monde.

"Дональд Трамп облегчает превращение диктатуры в обычное явление. Ему нравится тиран Ким Чен Ын, он находит, что Сисси "делает хорошую работу", а молодой Бен Салман - его протеже", - констатирует журналист.

"Китай Си Цзиньпина экспортирует свои "приложения" для установления цифрового контроля над населением. В статье, написанной для "Независимой газеты" (переведенной и прокомментированной на сайте Fondapol), российский эссеист Владислав Сурков очерняет либеральную демократию. Он утверждает, что в XXI веке будет господствовать путинская модель правления, которая, как ожидается, будет иметь большой "экспортный успех". Сурков - один из советников Владимира Путина, который разделяет взгляды своих европейских ультраправых союзников, которые ненавидят ЕС", - считает Фрашон.

"Впервые с момента своего появления демократия утратила уверенность в своей способности вдохновлять мир", - пишет Доминик Ренье.