Дело Дельпаля усиливает сомнения по поводу российского правосудия

"За две недели до международного экономического форума в Санкт-Петербурге, "русского Давоса", приглашающего иностранных инвесторов, московское правосудие только что подало другой сигнал бизнес-сообществу. "Для тех, кто все еще сомневается, поступило подтверждение того, что, помимо своей экономической привлекательности, Россия не является правовым государством", - обеспокоен глава одной из главных французских дочерних компаний в Москве. Как и другие европейские бизнесмены, он осудил решение российского суда во вторник, 21 мая, подтвердить предварительное заключение известного французского банкира Филиппа Дельпаля, финансового директора Baring Vostok. Ему, как и американскому основателю этого старейшего и наиболее уважаемого инвестиционного фонда в Москве Майклу Калви, предъявлено обвинение в мошенничестве в размере 33 млн евро", - пишет журналист французской газеты Les Echos Бенжамен Кенель.

"Посмотрите на материалы дела! Я невиновен", - долго защищался Филипп Дельпаль, который из своей стеклянной клетки в суде пытался продемонстрировать "абсурдность" обвинений против него и "ложные утверждения" противоположной стороны. Судебные преследования были инициированы одним из российских партнеров Baring Vostok Артемом Аветисяном. Этот банкир с плохой репутацией подозревается в использовании высокопоставленных контактов в структурах безопасности для урегулирования спора с фондом", - указывает автор публикации.

"Коммерческое дело не должно выливаться в уголовное преследование с предварительным заключением под стражу", - как и другие либеральные деятели, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. "Мы продолжим использовать все средства правовой защиты для освобождения Филиппа Дельпаля", - сказал он Les Echos. Борис Титов, который уже посетил француза в тюрьме, призывает французское сообщество еще больше мобилизовать свои силы".

"Во время слушания дела во вторник судья систематически отклонял документы адвокатов Филиппа Дельпаля, который останется под стражей как минимум до 13 июля", - сообщает журналист. "Плохая новость для имиджа России", - признал Павел Шинский, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты. - Но тех, кто стоит за этим делом, не интересует инвестиционный климат".

18 апреля во время встречи французских предпринимателей с Владимиром Путиным генеральный директор Total Патрик Пуянне напомнил главе Кремля: "Чтобы инвестировать, нужно чувствовать себя уверенно".