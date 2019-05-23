Фруктовый сок-убийца: что кроется за подобными сообщениями?

"Стакан апельсинового сока на завтрак, яблочный сок на обед и шейк с манго вечером: звучит полезно? Таковым, однако, не является, по крайней мере, если верить результату нового американского исследования. Несколько дней назад оно было опубликовано в научном журнале Jama - и теперь усердно распространяется в сети. Смысл сообщений: фруктовые соки в некотором смысле смертельны. Может ли такое быть?", - задается вопросом немецкий журнал Stern.

Команда исследователей под руководством Линдси Коллин проанализировала данные 13 440 человек, взятые из исследования Regards, передает журналистка Илона Крисль. Предметом исследования стало употребление как сахаросодержащих безалкогольных напитков, так и фруктовых соков. "Ученые пришли к тревожному выводу: по их словам, фруктовые соки могут быть более вредными здоровья, чем кола или лимонад. Употребление большого стакана сока в день (350 мл) повышает риск преждевременной смерти почти на четверть (24%). Такое же количество колы повышает риск преждевременной смерти на 11%", - говорится в статье.

Хотя такие цифры и вызывают беспокойство, в исследовании есть некоторые слабые стороны, которые могли повлиять на его результат, отмечает издание. В частности, речь идет об обсервационном исследовании, которое, хотя и может продемонстрировать взаимосвязи между явлениями, не выявляет причинно-следственной связи. К тому же информация о пищевых привычках участников исследования была получена на основе анкет - такой вид опроса чреват некорректными данными. К тому же участников опрашивали лишь единожды в начале исследования, указывает Крисль.

Кроме того, продолжает Stern, в исследовании речь идет о количестве сока, которое большинство людей никогда не пьют: риск смерти, согласно исследователям, повышается на 24% у тех, кто пьет 350 мл сока в день, в то время как в обычном стакане содержится 250 мл сока.

"Данному исследованию можно противопоставить результаты Европейского проспективного исследования рака и питания (Нидерланды), показавшего, что умеренное употребление сока может быть полезным для здоровья: люди, выпивавшие около 200 мл сока в неделю (!), имели на 17% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Риск инсульта также сокращался у них на 24%", - говорится в публикации.

"Тем не менее, фруктовые соки зачастую содержат столько же сахара и калорий, как и сладкие безалкогольные напитки. Хотя сахар в фруктовых соках имеет естественное происхождение, а не добавляется в них, биологическая реакция после метаболизирования в основном одинакова", - пишет в сопроводительном тексте к новому исследованию Марта Гош-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х.Чана.

Немецкое общество питания (DGE), в свою очередь, советует есть целые фрукты. "В день следует употреблять как минимум 2 порции фруктов и 3 порции овощей. Фруктовые соки, а также лимонады, по мнению экспертов, менее желательны. "Они содержат много сахара и, тем самым, много калорий", - пишет DGE в своих рекомендациях. Для утоления жажды эксперты советуют пить воду, а также травяные и фруктовые чаи без содержания сахара.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также призывает к умеренному потреблению соков. "При выжимании из фруктов сока, высвобождается сахар". Этот сахар может повреждать зубы, особенно при частом употреблении. Проблематично и то, что фруктовые соки содержат меньше клетчатки, чем целые фрукты. Поэтому они меньше насыщают, но при этом являются источником калорий в виде сахара".

"С другой стороны, в соках также содержатся и витамины, которые могут быть полезны для здоровья. Поэтому Национальная служба здравоохранения Великобритании выступает за компромисс: употреблять фруктовые соки, по мнению экспертов, нужно в меру. В день не следует выпивать больше 150 мл фруктового сока или смузи", - передает Stern.