Путинский "мир" для Сирии, согласие Трампа и обещания Асада

"Сирийский мир, если он в итоге действительно установится, будет, без всякого сомнения, подписан именем Владимира Путина, которому вчера удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии", - пишет московский корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Фабрицио Драгосей. Пока в Саудовской Аравии представители трех десятков оппозиционных групп ссорились и продолжали требовать ухода со сцены Башара Асада, Путин, кажется, убедил иранцев и турок следовать своему мирному плану и получил молчаливый "зеленый свет" от американцев в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося накануне встречи с Эрдоганом и Рухани в Сочи в среду.

"Теперь, согласно намерениями российского лидера, внимание должно сосредоточиться на Конгрессе сирийского народа, который в предстоящие недели пройдет в России, - говорится в статье. - Естественно, там будут представители Асада (который, таким образом, не уходит со сцены) и тех групп оппозиции, которые согласятся на диалог с их злейшим врагом". Как передает корреспондент, во время встречи тет-а-тет, продлившейся три часа, Путин вынудил Асада принять в понедельник мысль о том, что Сирия должна двигаться в сторону "конституционных реформ и свободных выборов под контролем ООН".

Этот план может действительно привести к значительному продвижению только в том случае, если кремлевскому лидеру удастся решить целый ряд вопросов, пишет автор, упоминая в этом ряду курдский вопрос, доверие к Асаду и проч.

Но в любом случае, признает журналист, проект Путина кажется самым конкретным из имеющихся. Под эгидой ООН также проходят мирные переговоры, и обсуждения возобновятся в ближайшие дни в Женеве, но больших результатов не ожидается. В то время как Москва, "усиленная военной кампанией, которая сенсационным образом помогла сирийскому режиму встать на ноги, возможно, сможет убедить даже самых мятежных игроков пойти на уступки", полагает Драгосей. И потом, Путин чрезвычайно в этом заинтересован, чтобы предстать на мартовских президентских выборах в качестве лидера, при котором Россия вновь стала играть первостепенную роль в мире.