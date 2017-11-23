Четыре блюда для завтрака, которые могут повысить ваше либидо

"На половое влечение влияет много факторов, в том числе проблемы в отношениях, стресс или усталость, - сообщает Клавдия Тэннер в британской Daily Mail. - Питание тоже может напрямую влиять на гормоны, определяющие, есть ли у вас настроение заниматься любовью".

"По словам нутрициолога, повысить свое либидо можно, выбирая правильные блюда для завтрака и следя за тем, чтобы в них было много витамина D, - говорится в статье. - Исследования показывают, что наш народ живет с хроническим дефицитом этого питательного вещества. Это может стать причиной недостатка эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин".

"Поразительно: по оценкам ученых, каждый пятый взрослый не получает достаточного количества "витамина солнца", - передает автор.

"Роб Хобсон, глава лондонской компании Healthspan Nutrition, рекомендует есть грибы, обогащенные готовые завтраки, скумбрию и яйца на завтрак, чтобы повысить содержание витамина D в организме", - говорится в статье.

"Я обычно говорю, что питание имеет первостепенное значение для получения питательных веществ. Но витамин D вообще-то довольно трудно получить из одного только питания. Очень мало продуктов, содержащих витамин D. Его главный источник - жирная рыба. В небольших количествах его можно найти в яйцах и грибах. Витамин D также можно найти в обогащенных продуктах питания, таких как сухие завтраки и маргариновые спреды", - сказал Хобсон.

Он добавил также: "Кроме того, наше последнее исследование показало, что британцы живут, как кроты, в зимние месяцы видя солнце меньше 10 часов в неделю. Поэтому трудно получать витамин D из одного питания и при пребывании на солнечном свету, особенно зимой. Следовательно, рекомендуется принимать добавки с витамином D. Министерство здравоохранения Англии рекомендует всем дозу 10 мг".