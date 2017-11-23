Она приготовила последний ужин для Гитлера: как "фройляйн Марципани" пережила конец войны

"Среди последних людей, которые видели Адольфа Гитлера живым, была и его повар-диетолог Констанция Манциарли. Немецким историком опубликованы личные письма девушки", - сообщает немецкое издание Focus.

"Вечером 30 апреля 1945 года исход Второй мировой войны уже давно был решен. Центр Берлина был разгромлен Красной армией, а человек, который за все это нес ответственность, вместе со своей женой Евой покончил жизнь самоубийством в своем "фюрерском бункере", - повествует автор. Там находились его последние верные соратники, и среди них были женщины, которые остались с фюрером, вместо того чтобы вовремя бежать от русских.

"Среди них была девушка, которая по приказу своего руководства и в этот вечер должна была приготовить ужин для Гитлера - глазунью и картофельное пюре, - так как о его самоубийстве, с помощью которого Гитлер избавился от ответственности за все причиненное им бедствие, еще не должно было быть известно", - пишет издание.

На тот момент Констанция Манциарли год работала поваром Гитлера, а точнее - диет-поваром, так как "фюрер употреблял только диетическую пищу, его чувствительный желудок не принимал ничего другого".

"В сущности, эта молодая девушка не играет значительной роли, но, тем не менее, она принадлежит к последним людям, которыми окружил себя Гитлер", - отмечает автор.

Констанция Манциарли случайно попала на службу к Гитлеру. Каждый раз, когда он бывал в своей альпийской резиденции в Бергхофе, Гитлер просил доставлять ему еду из клиники. "Когда Констанция проходила практику на кухне в клинике, ей неизбежно пришлось контактировать с Гитлером", - передает издание. Вскоре Гитлер попросил, чтобы кухарка сама приносила ему еду - так Констанция попала в Бергхоф. "Манциарли ни в коем случае не стремилась к встречам с Гитлером. Напротив, это было для нее тяжким грузом. В одном из писем своей семье она сообщила: "Мне придется оставаться здесь столько, сколько ОН будет здесь", - сообщается в статье.

Когда в 1944 году выяснилось, что прежняя кухарка Гитлера не является чистокровной "арийкой", для него стало неприемлемым, чтобы женщина, чье кулинарное искусство он ценил до этого, и дальше готовила для него еду. Заменить ее попросили Констанцию Манциарли.

Гитлер восхищался Констанцией и говорил: "У меня кухарка с именем Моцарта", так как у жены Моцарта было такое же имя. Охранники называли ее "фрау Марципани".

По мнению историка Штефана Дитриха, девушка просто не могла отклонить предложение Гитлера. "Каждое возражение абсолютно бессмысленно, и в крайнем случае я сама себя приведу к суду", - писала Констанция. "Вероятно, с самого начала она чувствовала себя дискомфортно в непосредственном окружении Гитлера и, видимо, боялась за свою жизнь", - сообщается в статье. "Возникают непредвиденные трудности, о которых я не могу сообщить. Всегда одной ногой в могиле, без преувеличения", - писала девушка. Ее страх стал таким большим, что в своих письмах она подбирала синонимы для описания происходящего, называя Гитлера "старшим врачом", а имперскую канцелярию - "домом отдыха".

Работа Констанции не была напряженной, так как Гитлер был непритязателен в своих привычках в еде. Однако, по рассказам Констанции, "фюрер хорошо ел". Как сообщается в статье, большей частью девушка пекла пироги, так как "он поглощал их в огромном количестве".

Судьба Констанции в дни капитуляции в мае 1945 года неизвестна, однако есть опасения, что она была убита советскими солдатами на руинах Берлина. По словам секретаря Гитлера Траудль Юнге, она видела, как два солдата Красной армии вели Констанцию в направлении метро. "Вероятно, в тот день с ней произошло то, чему подверглись многие жительницы Берлина: сначала их насиловали, а потом пристреливали", - пишет автор в заключение.