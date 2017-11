23 ноября 2017 г. Саймон Купер | Financial Times Российский чемпионат мира: цель самого Путина? "Как и большинство россиян, Владимир Путин не фанат футбола. Однако в 2009 году он решил, что Россия должна стать хозяйкой Чемпионата мира 2018 года. В эту пятницу, когда в Москве пройдет жеребьевка к чемпионату, который состоится следующим летом, российский президент, вероятно, будет сожалеть о таком решении", - рассуждает Саймон Купер в Financial Times. "Общее ощущение, которое я получаю от властей: "Давайте покончим с этим", - отмечает Свен Даниель Вольф, эксперт по российской спортивной политике в Университете Лозанны. Журналист отмечает, что "ключевая для Путина аудитория - россияне, а не иностранцы". "Кубок мира должен сказать россиянам: "Смотрите, какие мы великие", - полагает Мануэль Вет, редактор сайта Futbolgrad, публикующего материалы о бывшем СССР. "По словам Константина Гурджиева, экономиста в Тринити-колледже в Дублине, Путин стремится использовать спорт, чтобы убедить россиян вести более здоровый образ жизни", - передает журналист. "Однако россияне могут и не купиться на эту историю о сплочении нации. Социальные сети исполнены ворчания о слишком дорогих стадионах, сообщает независимый исследователь Ольга Чепурная. Это особенно вредно, учитывая то, что половина россиян теперь считает себя бедной, согласно недавнему опросу, проведенному московской Высшей школой экономики. Люди хотят хлеба, а не одних только зрелищ. Когда торжество закончится, ворчание продолжится", - говорится в статье. "И если Россия оказалась наверху таблицы медалей во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, ее футбольная команда - sbornaya - безнадежна. Если команда провалится, "рядовым россиянам будет стыдно", утверждает Марк Беннеттс, автор Football Dynamo. Допинг помогает выиграть олимпийские медали, но не выручит в случае с футболом, для которого важны навыки и тактика", - указывает Купер. Источник: Financial Times