Загадочный российский план по добыче нефти на Северном полюсе

"Международная конкуренция за разработку нефтяных ресурсов Арктики в прошедшие месяцы была оживлена обнародованием деталей проекта "Айсберг", амбициозного - и, по мнению некоторых, нереалистичного - плана России по исследованию очень холодного моря, покрытого ледниками Северного полюса, и постройке баз для добычи нефти", - сообщает редакция итальянского интернет-издания Il Post. Россия, в том числе, построила огромную атомную подлодку "Белгород" длиной 182 метра, которую будут использовать для наблюдения за морским дном, установки кабелей для коммуникаций и управления флотом подлодок меньшего размера, говорится в материале.

В частности, план России состоит в постройке различных подводных баз, на каждой из которых должен быть расположен реактор мощностью 24 мегаватт и которые смогут снабжать подлодки, сообщает издание. Согласно проекту, они должны функционировать на протяжении 25 лет без необходимости человеческого присутствия. Планируется, что первые базы начнут работать в 2020 году. Наряду с базами проектируются и усовершенствуются различные типы подлодок, которые должны работать, не нуждаясь в присутствии человека.

В то же время, говорится далее в статье, Россия открывает новые военные базы в Арктике, активизируя вновь примерно 50 баз советского периода и увеличивая флот, способный передвигаться в Северном Ледовитом океане. Некоторые утверждают, что исследовательские программы России - это способ скрыть эксперименты по разработке военной техники, которая может работать в трудных арктических условиях.

Так считает Вадим Козюлин, аналитик из ПИР-Центра - аналитического центра, который занимается международной безопасностью: он считает, что иначе никак не объяснишь, почему в проект не вовлечены российские нефтяные компании, такие, как "Газпром", сообщает издание. По словам эксперта, подводные базы могут быть использованы для подпитки "Гармонии", российской системы подводного наблюдения. "Согласно другой гипотезе, в пользу которой аргументируют те, кто не верит, что проект "Айсберг" реалистично реализовать за столь малое время, Россия лишь хочет усилить свое присутствие в Северном Ледовитом океане, чтобы поддержать свои территориальные претензии и отбить претензии других государств", - пишет Il Post.