Стало известно, какие крайне секретные израильские разведданные об ИГИЛ* Дональд Трамп выдал России

"Всплыли детали о сверхсекретных израильских разведданных, раскрытых Дональдом Трампом российским чиновникам ранее в этом году", - передает корреспондент британского издания Independent Джон Шарман.

"Как сообщается, во время встречи с Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком Трамп раскрыл детали тайной израильской операции, которая разоблачила планы ИГИЛ* по созданию новых бомб в виде ноутбуков для тайного их проноса на коммерческие самолеты", - говорится в статье.

Два эксперта по израильской разведке рассказали американскому журналу Vanity Fair, что миссия против ИГИЛ* состоялась прошлой зимой, передает журналист. "Два вертолета доставили команду десантников и сотрудников "Моссада" в глубь Сирии, чтобы получить информацию о предполагаемом новом оружии ИГИЛ*. Они приземлились в нескольких милях от своей цели и продолжили путь в автомобилях с опознавательными знаками сирийской армии, а затем установили "жучок" в ячейке ИГИЛ* и выбрались оттуда", - рассказывает автор со ссылкой на Vanity Fair.

"Подразделение 8200, израильское подразделение радиоэлектронной разведки, следило за голосами, передаваемыми "жучком" на протяжении нескольких дней, пока не напало на золотую жилу - солдата ИГИЛ*, объясняющего, как создавать бомбу из ноутбука, которая обманет бдительность службы безопасности аэропортов", - сообщает Шарман.

По информации Vanity Fair, Израиль быстро сообщил детали США.

Трамп также назвал российским гостям конкретный город на севере Сирии, который стал мишенью, но не страну, которая осуществила миссию, добавляет автор со ссылкой на американский журнал.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.