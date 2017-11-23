Попытка госпереворота в Луганске: конкурирующие вооруженные группировки продолжают противостояние

Во вторник в Луганске "всем, кроме самых настоящих тугодумов, стало ясно, что происходит попытка госпереворота, которой руководит глава МВД республики Игорь Корнет", - пишет корреспондентThe Independent Оливер Кэрролл.

"В понедельник утром лидер ЛНР Игорь Плотницкий попытался уволить министра, но получил обратный результат. Большинство военных, подчиненных Корнету, присягнули на верность своему непосредственному начальнику и присоединились к его попытке переворота. Плотницкий смог заручиться поддержкой только военной полиции, прокуратуры и своей личной охраны", - пишет автор.

"Воинские формирования ЛНР, находящиеся на линии фронта (по некоторым сведениям, они интегрированы в российское верховное командование), в основном держались в стороне от этой ссоры", - говорится в статье.

"К ночи в город вошли новые колонны военной техники - по слухам, прибывшие из соседней ДНР. Неясно, на чьей они стороне", - пишет корреспондент.

Кэрролл комментирует: "Луганск хорошо известен соперничеством между фракциями, которое еще более запутывают коррупционный рэкет и конкуренция за благосклонность России".

"Конфликт между Плотницким и Корнетом назревал несколько месяцев, говорит Андрей Дихтяренко, редактор местной "Реальной газеты". За это время Корнет сделал МВД более самостоятельным: его ведомство, как представляется, несло ответственность напрямую перед Москвой. Это встревожило лидера республики", - говорится в статье.

"Около месяца назад Плотницкий активизировал попытки отстранить Корнета, - сказал Дихтяренко в интервью Independent. - Он начал пропагандистскую кампанию, утверждая, что министр внутренних дел коррумпирован и склонен применять пытки, хотя в Луганске это не вызвало большого скандала".

В итоге на Корнета завели уголовное дело, Плотницкий попытался его уволить, что и привело к нынешнему противостоянию.

"Конфликтующие группировки, опирающиеся на соперничающих российских покровителей, ждут сигнала из Москвы. Пока они не заявили о безоговорочной поддержке Плотницкого", - пишет автор статьи.

"Большинство военных баз находится в центре города, они угнездились среди кафе, школ и жилых районов, - предостерег Дихтяренко. - Если кто-то откроет стрельбу, исход будет непредсказуемым, много гражданских окажутся под перекрестным огнем".