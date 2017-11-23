Загрязнение рутением-106: ядерная авария на "Маяке" всплыла вновь 60 лет спустя

На предприятии ядерного оружейного комплекса "Маяк" в 1957 году произошла одна из худших ядерных аварий после Чернобыля и Фукусимы. Неподалеку от этого места, сегодня служащего для хранения и регенерации отработанного ядерного топлива, Россия обнаружила "экстремально высокие" уровни содержания рутения-106 в сентябре, пишет журналистка Бландин Ле Кен на страницах Le Figaro.

Кыштымская авария, произошедшая в 1957 году и раскрытая для широкой публики двадцать лет спустя, всплывает на поверхность сегодня: источник загрязнения рутением-106 в Европе, судя по всему, находится совсем рядом со зловещим местом, на юге Урала в России, говорится в статье.

Во многих отношениях эта история напоминает шпионский роман. Первый в СССР ядерный комплекс "Маяк" возник в 1948 году в обстановке секретности, посреди сибирского леса, в самом начале холодной войны. Это место не обозначено ни на одной карте. Как и окружающие его города, такие как Озерск, известный тогда под названием Челябинск-65, с населением 80 тыс. человек, передает журналистка. Было сделано все, чтобы сохранить в секрете это место, ближайший город назывался Кыштым. Бывшая жительница недавно рассказала газете Le Parisien о предостережении, сделанном ей родителями в то время: "Если ты об этом кому-то скажешь, нас арестуют".

Здесь жили семьи работников предприятия "Маяк", занимавшегося производством плутония. Этот радиоактивный металл служит основой для разработки атомного оружия, и СССР пустил в ход все средства, чтобы производство было как можно более быстрым и массированным. Вплоть до отбрасывания в сторону вопросов охраны окружающей среды и здоровья людей, пренебрежения ядерным излучением и непризнания его последствий. Сначала жидкие радиоактивные отходы от производства ядерного топлива сбрасывались в речку Теча, на которой был построен "Маяк". Катастрофические последствия для здоровья людей и экологии вынудили власти искать другое решение, отмечает Ле Кен.

Эти отходы стали складироваться в емкостях, расположенных в маленьком озере Карачай, ставшем одним из самых загрязненных мест планеты, пишет автор статьи.

Из-за ненадлежащего технического обслуживания произошла тяжелая авария. Точные детали полностью не известны, подчеркивает журнал "Наука и жизнь", но общий сценарий ясен: неисправность системы охлаждения привела к повышению температуры выше 300 градусов Цельсия в емкости с высокорадиоактивными отходами, вызвав испарение жидкости. Емкости из нержавеющей стали оказались под давлением и в конечном счете взорвались. Это случилось 29 сентября 1957 года, продолжает журналистка.

"Было воскресенье. Около пяти часов. Я шел к своему брату. Я услышал взрыв и увидел облако", - рассказывал в 1990 году газете L'Humanité бывший заведующий лаборатории дозиметрического контроля предприятия "Маяк". Из-за взрыва произошел выброс от 70 до 80 тонн отходов. Большая часть осела на месте, но часть поднялась на высоту и образовала радиоактивное облако, которое двинулось к северо-востоку. Воздействию подверглись примерно 270 тыс. жителей на территории в несколько тысяч квадратных километров. Площадь в 1 тыс. квадратных километров была особенно зараженной. Эта зона, над которой пролетело облако, сейчас часто называется "Восточноуральским радиоактивным следом", говорится в статье.

Первые эвакуации жителей произошли лишь через 6-10 дней после аварии. Этого времени с лихвой хватило для того, чтобы подвергнуть жителей сильной дозе радиации. "Наука и жизнь" упоминает о 20-километровой зоне вокруг места взрыва, где вымерли все сосны. Другие эвакуации последовали через несколько месяцев, в целом были вывезены двадцать деревень, то есть 10 тыс. человек, описывает Ле Кен.

Информация о катастрофе держалась в строгом секрете. В 1960-е годы до ЦРУ дошли разговоры об этом предприятии и об аварии. Летчик самолета-шпиона Гэри Пауэрс оставил там свой самолет и был взят в плен при попытке сфотографировать это место, напоминает автор.

Наконец это дело было раскрыто в 1976 году. Российский биолог Жорес Медведев, находившийся в ссылке в Великобритании, написал в газете New Scientist статью, подтверждающую многие сведения о ядерном взрыве, произошедшем двадцать лет назад неподалеку от Кыштыма.

С тех пор рассекреченные документы позволили подтвердить данное событие. Катастрофе был присвоен уровень 6 из 7 по Международной шкале ядерных событий INES, что является худшей катастрофой после Чернобыля и Фукусимы, получивших уровень 7. Близкие пострадавших, в частности политэмигрант Надежда Кутепова, организовали НПО и продолжают бороться за признание этой аварии и за получение финансовой помощи, говорится в статье.

Близлежащие города по-прежнему населены. Закрытый город Озерск, названный так в 1994 году, остается территорией, закрытой для нерезидентов. Официально зоны повышенного риска были эвакуированы и обеззаражены. Но по данным НПО "Гринпис", опубликовавшей доклад по случаю 60-летия аварии, значительное количество радиоактивных отходов все еще сбрасывают в речку Течу, а в близлежащих деревнях обнаруживается повышенный уровень загрязнения воздуха. Отдельные города никогда не были эвакуированы, хотя их это тоже коснулось. Один житель такого городка Муслимово, расположенного в 30 км от предприятия, в 1990 году признался газете L'Express в том, что он был обречен: "В нашей семье было пятеро детей. Все остальные умерли. От рака".

Во вторник российский атомный гигант "Росатом" заверил, что на его установках не было зафиксировано никаких инцидентов, заключает Ле Кен.