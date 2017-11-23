Радиоактивное загрязнение: "Беспокоит то, что эта информация отрицается"

Российская госкорпорация "Росатом" утверждает, что ни на одном из ее предприятий не было аварий. Директор по программам "Гринпис России" Иван Блоков обеспокоен, однако уточняет, что зафиксированные уровни содержания рутения-106 не должны были оказать воздействия на здоровье человека. Интервью с экспертом записал корреспондент Liberation в Москве Этьен Буш.

"Когда французский Институт радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) и немецкий институт BfS определили источник загрязнения, "Росатом" указал на то, что содержание рутения-106 наблюдалось в Санкт-Петербурге всего один раз, опираясь на наблюдения российской службы по гидрометеорологии "Росгидромет". Если не считать того, что затем "Росгидромет" опубликовал свою ежемесячную сводку, подтверждающую, что хронологически заражение появилось сначала на юге Урала, а потом было обнаружено в российских регионах, близких к Европе. Я не могу представить, что источник находится в Казахстане. Однако на основании имеющихся сведений мы не можем утверждать, что данная утечка была вызвана деятельностью "Росатома", - считает Блоков.

"Я не убежден, что зафиксированные уровни содержания рутения-106 могут оказать сильное воздействие на здоровье человека; такого же мнения придерживается IRSN. Наработкам "Росгидромета" можно доверять. Если бы ситуация была опасной для человека, служба дала бы об этом знать. Эта организация существует давно, и я не вижу никаких причин для того, чтобы она утаивала информацию такого рода. Мы регулярно используем ее данные, так как они не приводятся в соответствие со взглядами власти", - указывает эксперт.

"В этом деле меня поражает не столько переданная информация - утечка рутения-106 всего лишь симптом. Куда больше беспокоит то, что она отрицается. До сегодняшнего дня "Росатом" утверждает, что это не имеет отношения к его ядерным установкам (госкорпорация не выявила "ни аварии, ни неисправности"). Реакция Министерства экологии непостижима: оно обвиняет нас в некомпетентных оценках, в то время как мы вообще не выступали по этому поводу! Мы просто хотим уделить внимание возможным последствиям для здоровья человека. У нас нет никаких оснований не доверять "Росгидромету", который обнаружил один из самых высоких уровней загрязнения на пункте Аргаяш (расположенном неподалеку от предприятия ядерного оружейного комплекса "Маяк", где в 1957 году произошла одна из самых страшных ядерных аварий в истории). Именно по этой причине мы потребовали открытия углубленного расследования в прокуратуре", - сказал собеседник издания.