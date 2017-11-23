Самый недавний член НАТО: Дональд Трамп защитит нас от России

С момента своей предвыборной кампании в 2016 году президент Дональд Трамп заработал не очень хорошую репутацию как друг и сторонник НАТО, пишет корреспондент Newsweek Конор Гаффи. Во время кампании он многократно критиковал альянс как "устаревший" и обрушивался с нападками на страны-члены за то, что они не соблюдают требование НАТО направлять 2% ВВП на оборону. "Однако в последнее время американский президент избрал более примирительный тон, - говорится в статье. - Во время выступления в Польше в июле Трамп настаивал, что США привержены основополагающему принципу альянса, который касается коллективной самообороны".

Для премьер-министра Черногории - новоиспеченного члена НАТО, вступившего в альянс в июне, - это было достаточным свидетельством того, что он может рассчитывать на Вашингтон в случае агрессии со стороны России, передает издание. "Я абсолютно уверен, что США - наш надежный партнер", - заявил Душко Маркович, который вступил в должность в ноябре 2016 года, в интервью журналу на черногорском курорте Свети-Стефан.

"Во всем этом процессе национальной эмансипации Черногории США были рядом, - отметил политик. - Поэтому мы полностью уверены, что они будут рядом, если когда-либо будет иметь место агрессия, включая российскую агрессию". Маркович говорит, что не очень верит в вероятность российской военной агрессии, однако, по его словам, его страна уже подверглась "политической агрессии" со стороны Москвы.

Как сообщает корреспондент, "14 человек - двое русских, девять сербов и три гражданина Черногории - в данный момент предстали перед судом в Черногории по обвинению в причастности к предполагаемому государственному перевороту, который, по подозрениям, был нацелен на свержение правительства страны во время выборов в октябре 2016 года".

Маркович заявил в интервью, что предпринятый переворот был лишь очередным проявлением попыток Москвы вести "гибридную войну" с целью дестабилизации Запада. Однако он говорит, что тактика Москвы стала глобальной проблемой только после американских президентских выборов 2016 года и обвинения в российском вмешательстве, передает издание.

"Это подтолкнуло политиков и спецслужбы к особой бдительности, - отметил премьер-министр Черногории. - Они отметили, что это было началом новой стадии стратегической глобальной политики России. Целью этой политики было помешать процессу европейской и евроатлантической интеграции".

Однако, по словам Марковича, членство Черногории в НАТО - и суд над заговорщиками, обвиняемыми в предполагаемом перевороте, - не должны восприниматься как оскорбление в адрес Москвы. "Это не наш конфликт с Россией, это наша потребность защитить наш суверенитет и нашу независимость, и мы обязаны это делать вне зависимости от того, кто на противоположной стороне, даже если это Россия", - пояснил политик изданию.