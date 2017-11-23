На Украине крымским татарам не дает покоя мысль о втором изгнании

"С весны 2014 года, когда произошла российская аннексия Крыма, тысячи крымских татар, принадлежащих к национальному меньшинству мусульманского вероисповедания, бежали с полуострова. Многие перебрались в украинские города - Киев и Львов", - пишет в своей статье в Newsweek Падриг Риди.

"В качестве "внутренне перемещенного народа" они стали заложниками особого типа изгнания с родины, где власти изглаживают признаки их уникальной идентичности и подают проявления татарской культуры как опасную сепаратистскую угрозу для аннексии", - говорится в статье.

"Крымские татары полагают, что аннексия дает им больше поводов для страха, чем значительной части других лиц. Для многих нет различий между современной Россией и былой советской империей, причинившей крымским татарам травму, от которой их общество пока не оправилось", - пишет автор, напоминая о депортации крымских татар в 1944 году.

После распада СССР примерно 280 тыс. татар вернулись в Крым. "Крымские татары по большей части стали союзниками Украины, полагая, что ее правительство - более надежный гарант их прав", - пишет издание.

В марте 2014 года украинское государство признало Меджлис* и Курултай официальными исполнительным и представительным органами власти крымских татар.

"В апреле 2016 года российские власти запретили Меджлис*, сочтя его экстремистской организацией. Обвинения в экстремизме все чаще предъявляются крымско-татарским активистам, поскольку российские власти охотно эксплуатируют антиисламистскую риторику, в особенности утверждая, что многие татары - на деле члены запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*", - пишет издание.

"Human Rights Watch сообщает, что с 2015 года российские власти в Крыму арестовали не менее 26 человек по обвинениям, связанным с членством в "Хизб ут-Тахрир"*. Она предполагает, что обвинения в членстве в "Хизб ут-Тахрир"* часто предъявляются людям, которые практикуют свою религию вне официальных каналов. (Крымские активисты, с которыми я разговаривал, старались дистанцироваться от экстремизма)", - пишет автор.

"Татарские журналисты подверглись гонениям, СМИ были закрыты. НКО Crimea SOS сообщила, что в первом полугодии 2017 года в регионе было, как минимум, 91 незаконное задержание татар по политическим мотивам, а также частые обыски в районах проживания татар. Некоторые из задержанных говорят, что власти подвергали их пыткам, а заключенные, которым предъявлены политические обвинения, часто сообщают, что им не дают доступа к врачам и свиданий с родственниками", - пишет автор.

"В сентябре 2017 года, работая со шведской НКО Civil Rights Defenders, я встретился в Киеве, столице Украины, с изгнанниками - крымско-татарскими политиками, активистами, журналистами, - чтобы узнать об их страхах за страну, об их культуре и о вызове для Европы, который представляет собой аннексия Крыма Россией", - пишет издание.

Эльмира Катакли в Крыму работала юристом. "Катакли говорит, что бежала от аннексии, так как помнит, как жилось татарам в СССР, и не хочет, чтобы ее дети росли, переживая то же самое. Она считает путинскую Россию просто модернизированной версией коммунистической империи", - пишет автор.

"В России нет прав, - говорит она. - На Украине, по крайней мере, можно вести борьбу в судах".

Шевкет Наматуллаев - молодой журналист крымской телекомпании АТР, которая базируется в Киеве после того, как ее запретили в Крыму.

"По его словам, телекомпания, несмотря на запрет, умудряется тайно получать отснятые материалы, а активисты и репортеры на полуострове используют Facebook Live, чтобы снимать на свои телефоны и транслировать ими кадры акций протеста и действий полиции. Наматуллаев, который недавно стал отцом близнецов, говорит, что его иногда предупреждают, что его деятельность может навлечь опасность на его родню и друзей в Крыму. В Крым остаются его родители", - пишет автор.

"Эскендер Бариев, член Меджлиса* и глава Крымско-татарского ресурсного центра, который отстаивает права татар на Украине и международной арене, считает, что вести о судьбе крымских татар должны получить резонанс в мире и стать предостережением для европейских стран, граничащих с Россией", - пишет издание.

*"Хизб ут-Тахрир", "Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенные в РФ организации.