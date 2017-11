23 ноября 2017 г. Райан Лицца | The New Yorker Российский журналист объясняет, как Кремль инструктировал его насчет освещения выборов в 2016 году Недавно Дмитрий Скоробутов, бывший редактор крупнейшей в России государственной медиа-компании, выступил на конференции по журналистике в Маастрихте. "Скоробутов открыл пакет с документами и пояснил, что это указания по планам [передач] из российских государственных СМИ, демонстрирующие, какое освещение президентских выборов 2016 года в США было желательным для Кремля", - пишет корреспондент The New Yorker Райан Лицца. По мнению автора, Скоробутов наблюдал события в уникальном ракурсе: "Помимо Fox News, ни одна вещательная компания не приложила столько усилий, сколько "Россия", как называется российское государственное телевидение, для того чтобы усилить Дональда Трампа и очернить Хиллари Клинтон". Скоробутов показал "руководство по освещению событий 9 августа 2016 года, когда г-жа Клинтон оступилась, поднимаясь по лестнице. Кремль хотел устроить большой шум вокруг этой истории", говорится в статье. Издание поясняет: во время избирательной кампании 2016 года в США Скоробутов был редактором ежедневной информационной программы "Вести". "Он описал систему, которая держалась на сотрудниках новостных редакций, знающих, каких тем нужно избегать, а какие темы высвечивать; это не система, которая принимает все решения под диктовку", - пишет автор. "Любые мероприятия с участием Путина или российского премьер-министра "следовало выдавать в эфир", а такие события, как "теракты, авиакатастрофы, аресты политиков и чиновников", должен был визировать директор редакции новостей или его заместитель", - пересказывает он рассказ Скоробутова. Скоробутов привел список табуированных тем: "критика государства, исходящая из России или из-за границы; всевозможные социальные протесты, забастовки, недовольство народа и тому подобное; политические протесты и лидеры оппозиции, особенно Алексей Навальный". "Во время выборов 2016 года указания из Кремля были не такими завуалированными, как обычно", - пишет автор. Скоробутов сказал на конференции: "Мне и моим коллегам дали четкое указание: показывать Дональда Трампа в позитивном свете, а его соперницу Хиллари Клинтон - в негативном свете". Лицца пишет: "Позднее, в интервью, он пояснил мне, как передавались указания". "Иногда это был телефонный звонок. Иногда - разговор, - сказал Скоробутов Лицце. - Если у Дональда Трампа проходит удачная пресс-конференция, мы, конечно, это транслируем. А если с Клинтон что-то не так, мы это подчеркиваем". "Скоробутов, который теперь вернулся в Москву, сказал мне, что ушел из государственных медиа после того, как пьяный коллега избил его на работе и, по его версии, контролируемая Кремлем телекомпания попыталась скрыть факт нападения", - пишет автор. Источник: The New Yorker