23 ноября 2017 г. Дэниел Виктор | The New York Times Почему звезды сплотились вокруг Синтойи Браун, женщины, проводящей жизнь в тюрьме "Синтойя Браун, которая провела последние 13 лет в тюрьме, и не подозревала, что внезапно во вторник получит публичную поддержку от целого созвездия знаменитостей, - передает корреспондент американской газеты The New York Times Дэниел Виктор. - Рианна, Леброн Джеймс, Snoop Dogg, Кара Делевинь, Ким Кардашян, Канье Уэст. Вот некоторые из известных персонажей, которые воспользовались своим колоссальным числом подписчиков в соцсетях, чтобы выступить за освобождение 29-летней Браун, которая, по словам ее адвоката, стала жертвой сексуальной эксплуатации". Как рассказывает автор, девушке было всего 16 лет, когда она убила мужчину, нанявшего ее в качестве проститутки. Случай Браун привлек внимание в Нэшвилле (Теннесси), и она стала героиней документального фильма PBS в 2011 году, однако в широких кругах ее мало замечали до натиска в соцсетях во вторник, говорится в статье. Не ясно, чем он был вызван, однако местный канал Fox 17 рассказывал о случае на прошлой неделе, отмечает журналист. "Биологическая мать Браун свидетельствовала о том, что выпивала бутылку виски каждый день во время беременности, и Браун демонстрировала явные признаки фетального алкогольного синдрома, который замедляет развитие мозга", - рассказал газете по телефону Чарльз Бон, адвокат из Нэшвилла, который взялся вести дело Браун безвозмездно семь лет назад. Девочку удочерила семья из Кларксвилла (Теннесси), но она бросила начальную школу и сбежала в Нэшвилл. Когда ей было 16 лет, она жила в мотеле с сутенером, который насиловал ее и измывался над ней, заставив ее стать проституткой, сообщил адвокат Браун. Как рассказала девушка полиции, 6 августа 2004 года 43-летний Джонни Аллен посадил ее в свой грузовик и отвез к себе домой, где они легли в постель. "Согласно судебным документам, когда Аллен полез под кровать, Браун подумала, что он тянется за револьвером, поэтому она вынула пистолет из сумочки и выстрелила в него. Она забрала деньги и два пистолета у Аллена, перед тем как уйти, - передает автор. - Браун судили как совершеннолетнюю в 2006 голу, и жюри отклонило ее утверждение о самозащите, признав ее виновной в тяжком убийстве и грабеже с отягчающими обстоятельствами". Девушка была приговорена к пожизненному заключению и в данный момент содержится в тюрьме для женщин штата Теннесси в Нэшвилле, информирует журналист. Как рассказал адвокат Браун, у нее не будет права на УДО, пока ей не исполнится, по крайней мере, 67 лет. "Сторонники Браун описывают ее как образцовую заключенную, - говорится в статье. - После получения аттестата она получила диплом в Университете Lipscomb, частном христианском университете в Нэшвилле, который ведет преподавание в тюрьме". Она надеется получить степень бакалавра искусств к следующему году, рассказал адвокат женщины. По словам Бона, его клиентка надеется сосредоточить свою энергию на борьбе с сексуальной эксплуатацией. Источник: The New York Times