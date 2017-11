23 ноября 2017 г. Марлиз Саймонс, Алан Коуэлл, Барбара Серк | The New York Times Приговор Младичу закрывает мрачную страницу европейской истории, но будет новая эра неопределенности "Так закончилась одна из самых постыдных глав в истории Европы, повествующих о невиданных со времен Второй мировой войны жестокости и кровопролитии", - пишет The New York Times. "Под аплодисменты в зале суда Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и за его пределами генерал Ратко Младич, бывший командующий войсками боснийских сербов, в среду был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Его приговорили к пожизненному заключению", - говорится в статье. "Это было последнее дело Гаагского трибунала перед его закрытием через четверть века после того, как были совершены многие преступления, стоявшие в его повестке", - отмечает издание. "С 1992 по 1995 годы, как установил трибунал, 75-летний Младич был главным военным организатором кампании по выдворению мусульман, хорватов и других несербов с их земель с целью выкроить новое гомогенное государственное образование для боснийских сербов", - пишут авторы статьи. "Самым смертоносным годом этой кампании стал 1992-й, когда погибли 45 тыс. человек, часто в своих домах, на улицах или в целой сети концентрационных лагерей. Другие погибли при осаде боснийской столицы Сараево, жителей которой более трех лет терроризировали снайперы и артобстрелы, и при массовых казнях 8 тыс. мужчин и мальчиков-мусульман после того, как силы Младича взяли находившийся под защитой ООН анклав Сребреницу", - напоминает газета. Журналисты комментируют: "Если наказание Младича - по крайней мере, юридически - и подвело определенную черту, то оно стало прерывистой и двусмысленной границей между эпохами неопределенности в Европе". "В октябре Австрия стала очередной европейской страной, качнувшейся вправо, вслед за Венгрией и Польшей. В Германии крайне правая "Альтернатива для Германии" получила достаточное количество голосов на национальных выборах в сентябре, чтобы впервые войти в парламент. Во многих государствах есть ощущение перемен, от сепаратистских устремлений Каталонии в Испании до запланированного выхода Великобритании из ЕС", - пишет издание. Авторы статьи отмечают, что одной из главных причин недовольства жителей Германии и Британии стала европейская политика открытости по отношению к беженцам, преимущественно мусульманам. Также есть ощущение незаконченности дела и чувства обиды и недовольства, которые не прекратились вместе с войной, отмечает издание. Действительно, судебные процессы над Младичем и другими, в том числе над его политическим руководителем Радованом Караджичем, приговоренным к 40 годам тюремного заключения в прошлом году по почти идентичным обвинениям, и над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, который умер в 2006 году, до окончания судебного разбирательства, возможно, только усилили озлобление и чувство несправедливости у сербов и чувство утраты у мусульман, предполагают авторы. Наряду с резким ухудшением экономической ситуации в Сербии и ее международного положения, в стране сохраняется память не только о войне в Боснии и Хорватии в начале 1990-х, но и о более поздних боевых действиях в конце десятилетия там, где тогда была южная сербская провинция Косово, пишет издание. "По сей день на плакатах перед зданием парламента написаны обвинения против Билла и Хиллари Клинтон за вызвавшую широкое возмущение 78-дневную кампанию НАТО, в результате которой сербские силы были вытеснены из Косово, что позволило анклаву, в конечном итоге, провозгласить независимость в 2008 году", - говорится в статье. "На этом мрачном фоне Сербия надеется стать следующим государством-членом ЕС, хотя это может произойти не ранее 2025 года", - пишет газета. Источник: The New York Times