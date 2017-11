23 ноября 2017 г. Эндрю Э. Крамер, Уильям Дж. Броуд | The New York Times Радиоактивное облако и тайна из России Эндрю Э. Крамер и Уильям Дж. Броуд рассказывают в The New York Times о взрыве контейнера с радиоактивными отходами на химкомбинате "Маяк" на Урале 60 лет назад и о его замалчивании властями, что привело к гибели нескольких человек. "Теперь еще один возможный несчастный случай на "Маяке" - заводе в сердце российской ядерной программы - и недостаточность информации о нем снова вызывают тревогу", - говорится в статье. "В прошлом месяце французские и немецкие чиновники, ответственные за ядерную безопасность, определили, что юг Уральских гор, где находится "Маяк", - вероятный источник заражения радиоактивным изотопом рутений-106, замеченного ими над Европой. Завод "Маяк" перерабатывает отработанное топливо и производит изотопы, - сообщают авторы. - Рутений-106, полученный из отработанного топлива, используется, главным образом, в медицине. Его считают не особенно опасным из-за короткого периода распада - 373 дня - и безвредным в низких концентрациях, в которых он обнаружен над Европой". "Однако это облако по-прежнему окутано тайной", - отмечают журналисты и пересказывают противоречивые сообщения о радиоактивном облаке российских властей. Власти Челябинской области, ссылаясь на "Росатом", сообщили, что радиационный фон в регионе в норме. "Росатом" заявил, что радиационный фон на всех ядерных объектах Российской Федерации в норме. МЧС сообщило, что над территорией Уральских гор радиоактивного облака не обнаружено. "Затем в этом месяце заявления неожиданно изменились, - отмечают журналисты. - Агентство "Росгидромет", ответственное за мониторинг радиации в России, объявило, что в конце сентября и начале октября "чрезвычайно высокие" уровни рутения-106 были обнаружены на двух контрольных постах около "Маяка". "Это укрывательство интереснее самого инцидента, - сказал Фрэнк Н. фон Гиппель, физик в Принстоне, консультировавший Белый дом при Клинтоне и неоднократно посещавший ядерные объекты. - Думаю, они, возможно, сильнее боятся встревожить местных жителей, чем мир. С политической точки зрения, это могло бы стать очень разрушительным для того спокойствия, которое Путин предписал данному объекту. Защитники окружающей среды - самая вероятная точка воспламенения в случае любых беспорядков". "Заявление "Росгидромета" о рутении-106 было опубликовано без даты. Чиновники в агентстве указали на это на своем веб-сайте в пятницу исследователю из "Гринписа" Рашиду Алимову в ответ на вопрос о радиоактивном облаке, заданный этой природоохранной группой на прошлой неделе", - передают журналисты. "Затем агентство опубликовало заявление, в котором говорится, что "обнаружение даже незначительных концентраций радиоактивных изотопов на российской территории говорит о высокой эффективности" российской мониторинговой системы. В заявлении говорится, что природоохранные организации привлекают внимание общественности к инциденту, чтобы собрать денег", - сообщает издание. "Повышенное внимание к этому мониторингу было создано некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджета на следующий год, с целью "повысить" свою важность в глазах общественности", - говорится в указанном заявлении. Алимов сказал: "Они говорят, что мы ухудшаем ситуацию, вызывая у всех панику". "По его словам, "Гринпис" подчеркнул, что облако, рассеивающееся сейчас над Европой, безвредно, хотя могло представлять опасность в своем источнике, - передают авторы. - По мнению Алимова, вызывает тревогу то, что российское правительство, очевидно, не хочет предавать гласности информацию об этой радиоактивной утечке и ее потенциальной опасности для здоровья людей". Источник: The New York Times