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23 ноября 2017 г.
23 ноября 2017 г.

Георг Масколо | Süddeutsche Zeitung

Правительство ФРГ хочет вернуть детей немецких исламистов на родину

Как стало известно Sueddeutsche Zeitung, федеральное правительство хочет вернуть в Германию детей немецких бойцов и сторонников ИГИЛ*. На сегодняшний день в местах заключения в Ираке содержатся, по меньшей мере, десяток детей и младенцев, чьи родители-немцы выехали на территории, подконтрольные исламистам. МИД ФРГ, пишет автор, "аргументирует свое решение причинами гуманитарного характера, а также необходимостью предоставить защиту своим гражданам".

Иракские власти пока никак не отреагировали на инициативу немецких властей, говорится далее в публикации. "Дети находятся в спецприемниках вместе со своими матерями, которые были задержаны после потери исламистами контроля над своими территориями. (...) Из 940 человек, выехавших с территории Германии в подконтрольные ИГИЛ* регионы, порядка двух третей имеют гражданство ФРГ", - говорится в статье.

"В преддверии принятия окончательного решения в Германии обсуждались и вопросы, связанные с безопасность. В случае с маленькими детьми их доставка в Германию выглядит безопасной: они травмированы психологически, однако не радикализированы. Что касается детей постарше, то, по словам главы разведки Ганса-Георга Маасена, существует риск того, что они уже прошли процесс социализации в исламистском обществе, с ними была проведена соответствующая идеологическая работа. (...) Их возвращение в Германию из исламистских регионов может привести к формированию нового поколения джихадистов", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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