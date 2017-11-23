Жизнь Грейс "Гуччи" Мугабе никогда не будет прежней

"Всего за семь захватывающих дней мир Грейс Мугабе изменился до неузнаваемости", - пишет The Telegraph.

52-летняя жена бывшего президента Зимбабве Роберта, который ушел в отставку позавчера после вмешательства армии, лишилась власти, которой она пользовалась со времен вступления в брак с Мугабе в 1996 году, и какого-либо шанса сменить своего 93-летнего мужа на посту главы государства, пишет издание.

"Внушавшая страх жена зимбабвийского лидера, которая каждый год театрально вступала в парламент в яркой одежде собственного дизайна, сейчас стала вызывающей ненависть женщиной, которой, возможно, будет опасно делать покупки в местном супермаркете", - говорится в статье.

Грейс была твердо намерена способствовать тому, чтобы ее муж оставался у власти. Были налицо и признаки того, что она готовилась принять власть сама, отмечает автор статьи Пета Торникрофт. "Когда она осознала в 2012 году, что бывшая вице-президент Джойс Муджуру достаточно популярна для того, чтобы наследовать ее мужу, она приняла решение уничтожить ее", - пишет она.

"Грейс добилась того, что именно она была назначена главой женской лиги ZANU-PF, получила (сомнительную) докторскую степень в Университете Зимбабве и начала называть сама себя доктор Амай ("мать")", - говорится в статье.

"И с помощью Эммерсона Мнангагвы она получила то, чего хотела: увольнения Муджуру с ее государственного поста, а затем исключения из ZANU-PF в 2014 году. Она обращалась к тысячам человек по всей стране, утверждая, что Муджуру хотела убить президента", - пишет газета.

"Она применила подобную тактику против пришедшего на смену Муджуру Мнангагве, когда стало ясно, что он, возможно, тоже хочет стать преемником Мугабе, вероятно, даже до его смерти", - пишет издание.

"Теперь он, кажется, готов взять в руки власть над страной. Итак, с учетом того, что ее муж остался без власти, что ждет так называемую "Гуччи Грейс"?" - задается вопросом автор статьи.

"Многие предполагают, что Грейс сейчас не сможет выжить в Хараре, настолько ее ненавидят. Пока ее муж жив, ей, возможно, дадут определенную защиту там, но в феврале ему исполняется 94 года", - говорится в статье.