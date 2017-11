23 ноября 2017 г. Марк Бридж | The Times Российские преступники подозреваются во взломе учетных записей пользователей Uber "Учетные записи тысяч клиентов Uber, как считается, были взломаны россиянами: пользователи приложения сообщили о том, что им пришли счета в рублях за поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге, которые они не совершали", - пишет британская газета The Times. Как обнаружила The Times, более 800 человек в Британии и США пожаловались в Twitter, что их учетные записи были взломаны в прошлом году, причем численность жалоб резко возросла в апреле и мае. По словам экспертов, такое число сообщений в Twitter предполагает, что настоящие цифры гораздо выше. Во вторник Uber сообщил о том, что данные 57 млн клиентов стали доступны хакерам в октябре прошлого года. Управление комиссара по информации (ICO) начало расследование и заявило, что у него есть "серьезная обеспокоенность" по поводу безопасности и этики компании, пишет газета. Uber, заплативший хакерам 100 тыс. долларов, чтобы они молчали и удалили информацию, заявил, что он получил от них заверения в том, что взломанные данные будут уничтожены. Впрочем, эксперты обвинили компанию в наивности, говорится в статье. Клиенты, чьи учетные данные использовались в России, заявили, что их данные были проданы на "черном рынке" в сети. В апреле один пользователь в Лидсе написал: "Меня взломали, кто-то в Москве использовал мою учетную запись, и с моей карты сняли 54,55 фунта". Вчера Лорен Рис из Бромли в Южном Лондоне написала в Twitter: "Я знала, что не схожу с ума, когда мои данные начали меняться на русский номер телефона и контакты... Служба поддержки Uber помочь не смогла". "По заявлению ICO, компании могут угрожать большие штрафы за осознанное сокрытие атаки, результатом которой стала утечка имен, адресов электронной почты и номеров телефонов. Как утверждает Uber, кажется, номера кредитных карт, банковские данные, даты рождения, пароли и истории поездок не были загружены", - говорится в статье. Источник: The Times