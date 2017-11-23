Угрозы в адрес того, кто выступил с примирительной речью в Бундестаге

Неудачная формулировка, которую употребил российский гимназист во время выступления в Бундестаге, привела к волне возмущения у него на родине. Так могут ли солдаты вермахта быть "невиновными"? - задается вопросом московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"Николай Десятниченко не имел в виду ничего плохого - он хотел сказать нечто важное по теме примирения между русскими и немцами. Но его выступление в Бундестаге 19 ноября 2017 года неожиданно обернулось скандалом, который разгорелся не только в его родном Новом Уренгое, но и охватил всю Россию", - замечает Локшин.

В социальной сети "ВКонтакте" зазвучали угрозы в адрес гимназиста, некоторые называют его нацистом, а в верхней палате российского парламента его высказывания назвали "недопустимыми". "Активисты, - сообщает Локшин, - призвали соответствующие инстанции проверить школу, в которой учится Десятниченко". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чтобы немного снизить накал страстей, призвал прекратить "травлю" школьника.

Николай Десятниченко принял участие в совместном школьном германо-российском проекте, "организатором которого выступил Народный союз Германии по уходу за военными могилами. Молодые россияне взялись за изучение биографий немецких военнопленных, их ровесники из Германии - за истории жизни советских воинов. (...) Десятиченко, работая с архивами и изучая материалы в интернете, заинтересовался судьбой ефрейтора вермахта Георга Йохена Рау, попавшего в плен в Сталинграде".

В русле этого проекта Николай вместе со своими немецкими друзьями оказался перед микрофоном в Бундестаге. "Его коллега по проекту из Касселя рассказал о беззаконии, которое происходило в отношении советских военнопленных в Хессене. Затем слово взял Николай", - говорится в статье.

Он рассказал о том, что в ходе его исследований его огорчило осознание того, что в российской земле лежат останки "невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Именно эта фраза вызвала негодование многие россиян, указывает Локшин. "На фоне Холокоста и миллионов советских жертв многим русским тяжело признать, что солдаты вермахта могли быть "невиновными".

"Это предложение также неоднозначно потому, что его можно интерпретировать как попытку оживить давно развенчанный миф о "чистых помыслах вермахта". Однако, - уверен Локшин, - Десятниченко - никакой не апологет вермахта, а всего лишь немного наивный пацифист". В конце своего выступления российский школьник выразил надежду на то, что война никогда не повториться.

"Причина подобного резонанса в России определенно не связана с какими-либо отрицательными эмоциями в адрес немцев. Десятниченко превратили в объект для нападок потому, что он позволил себе отклониться от официального российского нарратива о Второй мировой войне", - говорится в статье. Тем самым, по мнению многих критиков, он поставил под сомнение Великую Победу - "один из идеологических столпов сегодняшнего дезориентированного российского общества".

"Сочувствие в адрес поверженного еще с советских времен не стыкуется с официальной версией исторических событий, - продолжает автор. - При этом среди простых граждан было место жалости: исторически доказанными являются факты личной эмпатии и помощи простых людей в отношении немецких военнопленных", - сообщает автор публикации.

"Однако официально было под запретом даже сострадание к собственным военнопленным: многие из советских граждан, попавших в плен в ходе Второй мировой, после освобождения были отправлены Сталиным в ГУЛАГ. Народ-победитель не знал проигравших в своих собственных рядах, они автоматически становились предателями. И эта стигматизация существует до сих пор. Так какое может быть сострадание к агрессорам? Тем более, выраженное с трибуны немецкого Бундестага?" - пишет московский корреспондент Die Welt.

"Российский культ Победы признает лишь героев и монстров - возможно, именно поэтому на Десятниченко был наклеен ярлык фашиста, прошедшего соответствующую идеологическую обработку, или того, что бездумно защищает подобные идеи. Его критикам кажется невообразимым, что по своей воле можно проявлять сочувствие к немецким солдатам", - резюмирует автор статьи.