Почему подозреваемые в терроризме сирийцы были отпущены на свободу

Через год после теракта, устроенного на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри, немецкие антитеррористические службы явно нервничают, пишет корреспондент Die Welt Флориан Фаде. "Скоро люди в преддверии Рождества в поисках подарков снова наводнят торговые центры и расположенные в пешеходных зонах рождественские ярмарки. Правоохранители, по всей видимости, не хотят идти на ненужный риск", - говорится в статье.

Возможно, именно с этими опасениями была связана полицейская спецоперация, проведенная во вторник сразу в четырех федеральных землях. "В ходе ее проведения был произведен обыск в четырех квартирах в Касселе, Ганновере, Эссене и Лейпциге, было задержано шестеро сирийцев", - сообщает издание.

Генпрокуратура во Франкфурте-на-Майне подозревает молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет в принадлежности к ИГИЛ* и "подготовке теракта с использованием оружия или взрывчатки в общественном месте в Германии", говорится в статье.

Вскоре после появления информации о том, что якобы планировался теракт на рождественской ярмарке в Эссене, полиция назвала ее "уткой". "На сегодняшний момент не существует указаний на то, что планировался теракт. В ходе обысков не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки. Ордеров на арест также выдано не было", - продолжает Фаде.

Как стало известно Die Welt, сигналом к началу следственных мероприятий стала информация, поступившая от беженцев: некие молодые люди якобы утверждают, что были боевиками ИГИЛ* в Сирии. "Правоохранительные органы земельного отделения уголовной полиции Хессена вышли на след предполагаемых исламистов", - сообщает издание.

Как удалось установить, четверо из них прибыли в Германию в декабре 2014 года как беженцы, спасавшиеся от гражданской войны в Сирии, двое других приехали на пике миграционного кризиса в августе и сентябре 2015 года, сообщает автор. "Примечательно то, что все они обозначили в качестве места рождения сирийский город Ракка, некогда служивший оплотом террористам ИГИЛ*", - отмечает автор материала.

За молодыми людьми была установлена слежка, их телефоны прослушивались. Правоохранители опасались того, что группа сирийцев может планировать акции возмездия в связи с поражением ИГИЛ*. Один из них был неоднократно замечен фотографирующим один из торговых центров в Эссене. Впоследствии в ходе допроса он объяснил это тем, что заинтересовался архитектурой здания.

"В ходе обысков были конфискованы мобильные телефоны, планшеты и документы. Эксперты из отделения уголовной полиции Хессена проанализировали полученные данные и допросили задержанных", - пишет автор.

По словам представителей прокуратуры, "доказательств подготовки теракта или членства с ИГИЛ* обнаружено не было". Мужчины были отпущены, констатирует автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.