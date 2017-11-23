Путин начал свое глобальное наступление с украинского кризиса

"Дестабилизация страны началась четыре года назад. Она обозначила начало серии попыток Кремля распространить свое влияние, которые дошли до выборов Трампа. Отпечаток это наложило и на Германию", - пишет Герхард Гнаук в немецком издании Die Welt.

"Четыре года назад, в ноябре, в Европе началось новое кризисное время, серия непривычных, совсем новых событий", - пишет журналист.

"На окраинах Европы" произошло событие, которое обозначило начало новой эпохи в 2013 году: "после многолетней и напряженной подготовки правительство Украины прервало сближение страны с Европейским союзом".

"Готовый к подписанию договор, предусматривавший сближение с ЕС, приведение в соответствие многих стандартов и соглашение о свободной торговле, был отправлен в архив за неделю до запланированного подписания", - сообщает издание.

При этом к заключению этого договора стремился Виктор Ющенко, его последователь Виктор Янукович тоже "быстро осознал, что стремиться к свободной Европе гораздо лучше, чем к повторному подчинению Великому княжеству Московскому".

Однако давление Путина, включавшее, вероятно, и личные угрозы Януковичу, той осенью было настолько сильным, что "ему удалось в последнюю минуту повернуть Януковича на 180 градусов".

"Такое редко случается в дипломатии", - отмечает автор. Однако народ Украины посчитал себя обманутым в отношении своего будущего. Большинство симпатизировало ЕС.

"Путин и Янукович забыли распустить народ и выбрать себе новый", - иронизирует журналист.

В результате спустя несколько месяцев протестов начались первые обстрелы демонстрантов. Последовала эскалация насилия.

"Окончание "революции достоинства", как ее сегодня называют, было мирным: Янукович сел в своей резиденции на вертолет и полетел в Россию", - пишет автор.

Однако то, что началось в Киеве, стало важным событием и для немецкой журналистики.

"Изначально картина Майдана напоминала происходившее в ГДР перед воссоединением Западной и Восточной Германии: "Мирные жители неделями участвуют в демонстрациях за свои (понятные) цели", - рассуждает журналист.

Однако когда речь зашла о насилии, пошатнулось и изображение событий в немецких СМИ: "с демонстрантами, ведущими ответный огонь, никто не захотел больше сближаться". Был включен режим "равноудаленности".

"Более того: только в 2014 году вышло 30 немецких ток-шоу о все более открыто обсуждаемом конфликте между Россией и Украиной, при этом в них было представлено слишком много российских дипломатов и "понимающих" Путина", - пишет издание.

"Но хуже всего было то, что происходило за кулисами. Анонимы направляли в адрес представителей СМИ, которые, по их мнению, "слишком много" критиковали действия Путина, угрозы убийством", - сообщает автор.

По заявлению немецкой журналистки Голинех Атаи, освещавшей российско-украинский конфликт на телеканале ARD и также получавшей угрозы убийства, она боялась того, что "нападки и (настоящие или инсценированные) претензии со стороны немецких зрителей привели к тому, что у ее коллег на телеканалах и в редакциях "заработали ножницы самоцензуры". "Мое настоятельное пожелание к Вам: не бойтесь!" - так звучало послание корреспондентки к немецким СМИ.

"Одним из побочных эффектов российско-украинского кризиса стал кризис доверия, охвативший немецкую общественность и сопровождаемый беспрецедентными спорами об освещении событий в СМИ, достоверности, сбалансированности", - отмечает автор статьи. Возник новый по своему качеству и частоте появления феномен "фейковых новостей".

"Скоро также выяснилось, что в онлайн-комментариях и социальных сетях суетятся не только искренние друзья свободы слова. Но также и враги свободы, организованные государством тролли и даже "машины по созданию мнений", - сообщается в статье. Затем последовала кибератака на Бундестаг. "То, что общественность на протяжении года готовили к возможности российского вмешательства в выборы в Бундестаг, стало одним из светлых моментов в этой истории. (...) Вероятно, одна из самых больших заслуг Ангелы Меркель заключается в том, что за кулисами она управляла отражением этой угрозы", - пишет журналист.

Затем произошли еще несколько "шоковых" событий, среди которых автор выделяет избрание в президенты США "тяжело поддающегося оценке популиста" Дональда Трампа, которое произошло с поддержкой России, хотя "ее значение и последствия пока еще исследуются".

"Не является ли еще более символичным то, что глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт споткнулся на нескольких записках из Киева, в которых были перечислены полагавшиеся ему от Януковича "грязные" гонорары в размере нескольких миллионов?" - задается вопросом издание.

Свобода Запада отстаивается и киевскими журналистами, которые обнародовали гонорары Манафорта. "Когда в пятницу главы правительств ЕС соберутся в Брюсселе на саммит Восточного партнерства, им нужно иметь это в виду", - отмечает в заключение журналист.