Смерть начальника военной разведки РФ

В тот период, когда ГРУ руководил Игорь Коробов, ведомство то и дело подвергалось критике - как в связи с авантюрными операциями, так и по причине громких разоблачений, сообщает Die Presse.

"Игорь Коробов возглавлял ГРУ без малого 3 года. На днях он скончался "после долгой и продолжительной болезни", - констатирует корреспондент австрийского издания Ютта Зоммербауэр. Он останется в памяти как "патриот своей родины", говорится в официальном сообщении Минобороны по случаю кончины 62-летнего Коробова. Свои соболезнования семье и друзьям Коробова выразил президент Путин.

В настоящее время обязанности начальника военной разведки выполняет заместитель Коробова Игорь Костюков - "по слухам, у него есть все шансы закрепиться на этой должности", отмечает журналистка.

"В то время как официальная Россия вчера сохраняла приличествующую моменту сдержанность, в социальных сетях сменяли друг друга слухи относительно причин смерти начальника ГРУ. Курсировал и вопрос о том, мог ли Коробов уйти из жизни недобровольно?" - говорится далее.

"В последнее время, - продолжает Зоммербауэр, - заметна частая ротация в верхах ГРУ. Предшественник Коробова Игорь Сергун неожиданно ушел из жизни в январе 2016 года. По официальной версии - в результате инфаркта. (...) Однако по другой информации, он погиб в ходе секретной операции в Ливане".

Что касается Коробова, то слухи о его отставке ходили уже давно, сообщает автор публикации. "Шеф Кремля, разумеется, не был рад тому, что устраивает ГРУ в последнее время". Это и авантюрные операции, которые стали достоянием общественности, и позорные провалы.

"Серьезными последствиями для Москвы обернулось отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года, за которым предположительно стоит военная разведка РФ". Недавно стало известно о том, что полковник австрийской армии передавал сведения русским - ГРУ упоминается и в этой связи. "Стало известно и о секретных операциях ведомства в Нидерландах, Швейцарии и Черногории", - отмечается в заключение.