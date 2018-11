23 ноября 2018 г. Роберт Файф | Globe and Mail Критики Кремля призывают Канаду добиваться, чтобы членство России в Интерполе было приостановлено "Критики Кремля призывают Канаду организовать всемирные усилия, чтобы приостановить членство России в Интерполе за то, что она предположительно пользовалась этой глобальной полицейской силой для преследований политических противников и диссидентов", - пишет журналист Globe and Mail Роберт Файф. "На следующий день после того, как Интерпол пренебрег кандидатурой генерала российской полиции на выборах своего нового президента, Канада стала первой страной, где прошли слушания о проблемах, с которыми сталкивается эта организация. Критики, в том числе американские и канадские законодатели, утверждали, что Россия использует Интерпол, в том числе его запросы об экстрадиции - так называемые "уведомления с красным углом", - чтобы арестовывать подозреваемых в целях сведения политических счетов и гонений на оппонентов и диссидентов", - говорится в статье. В четверг комитет по безопасности населения и национальной безопасности Палаты общин Канады заслушал свидетельства Гарри Каспарова и Билла Браудера. "Браудер сказал депутатам, что Россия совершила семь попыток использовать Интерпол для его ареста и этапирования в Москву по сфабрикованным обвинениям. Хотя Интерпол пока отвергал попытки Кремля, он не препятствовал россиянам вновь и вновь добиваться ареста Браудера", - пересказывает автор. "В уставе Интерпола есть комплекс правил, гласящий: если какая-то страна постоянно использует Интерпол неправильно, использование его систем этой страной может быть приостановлено, - заявил Браудер депутатам. - Мой случай сам по себе - пример серийного неправильного использования Интерпола, которое практикует одна страна". "Комитет также выслушал Скотта Дорэна, старшего суперинтендента Королевской канадской конной полиции, который преуменьшил угрозу со стороны России и уверял, что в Интерполе достаточно предохранительных механизмов, чтобы не позволять авторитарным режимам вроде путинской России арестовывать преследуемых ими политических противников", - сообщает издание. Газета также цитирует слова Каспарова: "Российские суды регулярно используются для фабрикации обвинений и обвинительных приговоров в отношении критиков режима и лидеров оппозиции, а если те живут за границей, как вынуждены жить многие из нас, для их преследования часто используется Интерпол, и это случается много раз". После заседания, в интервью газете, Браудер заявил: он хочет, чтобы комитет канадской Палаты общин предложил канадскому правительству "призвать 192 государства-члена Интерпола приостановить использование его полицейской системы Россией" (формулировка журналиста). По словам Браудера, тяга к таким шагам налицо. Он сослался на то, что США мобилизовали голоса на генассамблее Интерпола, дабы президентом организации был избран представитель Южной Кореи, и тем самым провалили кандидатуру россиянина. Источник: Globe and Mail