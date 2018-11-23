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23 ноября 2018 г.
23 ноября 2018 г.

Амос Харель | Ha'aretz

У Израиля связаны руки на северном фронте: призрак российского самолета все еще нависает над ситуацией

"Интерес руководства [Израиля] по-прежнему сосредоточен на северном фронте", - пишет обозреватель Haaretz Амос Харель. "Невзирая на то впечатление, которое могла создать речь Нетаньяху на этой неделе, мы не сталкиваемся с риском незамедлительной войны. Однако есть разница между ощущениями широких масс и реальной серьезностью ситуации. Израиль по-прежнему глубоко увяз в запутанной стратегической ситуации: то, что 17 сентября ПВО Сирии сбила самолет "Ил", взбесило российскую сторону, привело к изменению ее образа действий и ограничило свободу действий ВВС Израиля в небе Сирии", - говорится в статье.

"Если раньше атаки на иранские колонны автомобилей с оружием и базы в Сирии санкционировались почти рутинно, теперь любой такой шаг - а израильское руководство уже намекнуло, что несколько таких атак все же были нанесены - сопровождается сильной неопределенностью. Россия оказывает Израилю холодный прием. Даже экс-министр обороны Авигдор Либерман не смог договориться о встрече в Москве со своим коллегой, министром обороны Сергеем Шойгу, а командующему ВВС Израиля [Амикаму] Норкину, по-видимому, тоже пришлось там трудно".

Источник: Ha'aretz


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