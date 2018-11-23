Касперский использует Швейцарию в качестве безопасной кладовой данных

Из-за близости к России специалист по антивирусам оказался под подозрением в шпионаже. Теперь с помощью Центра прозрачности в Цюрихе Касперский пытается завоевать доверие, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Михаэль Брехер.

Создание такого центра, вероятно, не развеет всех сомнений, считает журналист. "Вряд ли какая-либо компания обходится сегодня без антивирусного ПО. Однако сами программы могут стать угрозой безопасности. Ведь, чтобы обнаружить вирусы, им необходимы обширные права доступа. Если они встречают подозрительный файл, он зачастую направляется на проверку производителю. По данным газеты The New York Times, ссылавшейся на анонимные источники в правительственных кругах, это использовала в своих интересах российская разведка", - говорится в публикации.

"Теперь производитель хочет показать, что ему нечего скрывать, и возлагает надежды на Швейцарию. Именно страна, которая на протяжении нескольких лет вызывала недовольство соседей защитой банковской тайны, должна обеспечить большую прозрачность", - отмечает Брехер.

"Центр данных - это лишь часть инициативы. Так, за разработками Касперского должна будет наблюдать международная аудиторская фирма. (...) К тому же наблюдатели получат в цюрихском Центре прозрачности возможность ознакомления с программным кодом ПО", - передает издание.

"Такое принципиально приветствуется", - прокомментировал создание Центра прозрачности представитель Федерального ведомства Германии по обеспечению безопасности сбора, обработки и передачи информации.

"Эта инициатива - правильный первый шаг", - говорит Ян-Петер Клянхаус из берлинского фонда "Новая ответственность". Однако, считает эксперт, это еще не доказательство того, что таким образом можно вернуть доверие клиентов.

"У одного IT-менеджера из Германии (...) остаются сомнения. По его словам, наблюдатели не смогут проверить весь программный код антивирусного ПО на скрытые лазейки, к тому же программы актуализируются каждые несколько дней. "Если спецслужба действительно захочет получить доступ к данным, у нее для этого остается много возможных ходов", - передает Handelsblatt.