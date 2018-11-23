Применение "Новичка" в Солсбери: полицейский Ник Бейли говорит, что после отравления "оцепенел"

Полицейский Ник Бейли, отравившийся "Новичком" во время расследования атаки в Солсбери, рассказал, что его семье из соображений безопасности пришлось переехать в другой дом, сообщает Independent. Бейли первым из следователей вошел в дом Сергея Скрипаля после того, как в марте Скрипаль и его дочь внезапно заболели, поясняет журналистка Лиззи Диэрден. "В то время Бейли и другие полицейские не знали, что был применен "Новичок", - отмечает издание.

"Бейли описал, как он, одетый в защитный костюм эксперта (используется при сборе улик, чтобы не "загрязнить" место преступления. - Прим. ред.), спустя несколько часов после того, как потерпевшие потеряли сознание в Солсбери, вошел в дом через основную дверь, которая, как позднее выяснилось, была загрязнена "Новичком", - говорится в статье.

"Мы должны были удостовериться, что в доме нет других потерпевших", - сказал Бейли в интервью "Би-би-си".

"Дом был погружен во тьму. На вид все было нормально. Ничего предосудительного не было. Мы вышли из дома, снова заперли его, сняли защитные костюмы, убрали в сумки, а потом вернулись на участок", - поведал Бейли.

"Бейли, женатый отец двух маленьких детей, сказал, что вскоре после этого почувствовал недомогание, но лег спать, как обычно, после смены, надеясь, что все пройдет после того, как он отоспится", - пишет издание.

"Зрачки у меня были - как места от уколов булавками, я сильно потел, мне было жарко, - вспоминает он. - В то время я объяснил это усталостью и стрессом".

На следующий день ему стало хуже, и родные спешно доставили его в больницу. Узнав, что анализы указывают на отравление "Новичком", Бейли "оцепенел", как теперь сам говорит.

"Бейли до сих пор не знает, как вступил в контакт с этим веществом: то ли оно проникло сквозь его перчатки, то ли он случайно измазал им свою кожу, когда поправлял защитные очки или маску", - говорится в статье.

"Это такой возмутительный, опасный образ действий, что мной овладело еще и негодование: эти действия могли затронуть сколько угодно людей", - добавил Бейли.

Издание отмечает: после визита в дом Скрипаля Бейли непреднамеренно заразил химическим веществом полицейский участок в Бурн-Хилле, а затем свой дом.

"Мы потеряли не только свой дом, но и все наше имущество, в том числе все вещи, которые были у наших детей, мы все это потеряли, и автомобили тоже", - сообщил полицейский.

Бейли выписали из больницы 22 марта, но, возможно, у него будут хронические проблемы со здоровьем.

Газета пишет: "Новичок" был "тайно ввезен в Великобританию в поддельном парфюмерном флаконе бренда Nina Ricci, оборудованном специальным пульверизатором, которым двое российских профессиональных убийц воспользовались, чтобы распылить вещество на дверь дома Скрипаля".

Экс-глава MI-6 сэр Джон Сойерс, отвечая на вопрос, следовало ли британским властям в свое время охранять Скрипаля более усердно, ответил, что после обменов шпионами планы охраны составляются в зависимости от каждого индивидуального случая. Сойерс добавил: "Очевидно, мы неверно провели анализ - опасность для Скрипаля была намного больше, чем мы ожидали, так как мы не ожидали, что российская сторона аннулирует президентское решение о помиловании".