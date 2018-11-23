"Опасное лицемерие": кампания против кандидатуры Прокопчука вызывает вопросы

Канаду призывают организовать всемирные усилия, чтобы приостановить членство России в Интерполе за то, что она предположительно пользовалась этой глобальной полицейской силой для преследований оппонентов. Между тем обозреватель Independent Мэри Дежевски полагает, что "в ситуации с выборами президента Интерпола Запад обошелся с Россией опасно и лицемерно". "Может быть, реальной помехой для избрания Прокопчука президентом Интерпола были не его недостатки, а лишь тот факт, что он россиянин?"

"Критики Кремля призывают Канаду организовать всемирные усилия, чтобы приостановить членство России в Интерполе за то, что она предположительно пользовалась этой глобальной полицейской силой для преследований политических противников и диссидентов", - пишет журналист Globe and Mail Роберт Файф.

"На следующий день после того, как Интерпол пренебрег кандидатурой генерала российской полиции на выборах своего нового президента, Канада стала первой страной, где прошли слушания о проблемах, с которыми сталкивается эта организация. Критики, в том числе американские и канадские законодатели, утверждали, что Россия использует Интерпол, в том числе его запросы об экстрадиции - так называемые "уведомления с красным углом", - чтобы арестовывать подозреваемых в целях сведения политических счетов и гонений на оппонентов и диссидентов", - говорится в статье.

В четверг комитет по безопасности населения и национальной безопасности Палаты общин Канады заслушал свидетельства Гарри Каспарова и Билла Браудера.

"Браудер сказал депутатам, что Россия совершила семь попыток использовать Интерпол для его ареста и этапирования в Москву по сфабрикованным обвинениям. Хотя Интерпол пока отвергал попытки Кремля, он не препятствовал россиянам вновь и вновь добиваться ареста Браудера", - пересказывает автор.

"В уставе Интерпола есть комплекс правил, гласящий: если какая-то страна постоянно использует Интерпол неправильно, использование его систем этой страной может быть приостановлено, - заявил Браудер депутатам. - Мой случай сам по себе - пример серийного неправильного использования Интерпола, которое практикует одна страна".

Газета также цитирует слова Каспарова: "Российские суды регулярно используются для фабрикации обвинений и обвинительных приговоров в отношении критиков режима и лидеров оппозиции, а если те живут за границей, как вынуждены жить многие из нас, для их преследования часто используется Интерпол, и это случается много раз".

После заседания, в интервью газете, Браудер заявил: он хочет, чтобы комитет канадской Палаты общин предложил канадскому правительству "призвать 192 государства-члена Интерпола приостановить использование его полицейской системы Россией" (формулировка журналиста). По словам Браудера, тяга к таким шагам налицо. Он сослался на то, что США мобилизовали голоса на генассамблее Интерпола, дабы президентом организации был избран представитель Южной Кореи, и тем самым провалили кандидатуру россиянина.

"В ситуации с выборами президента Интерпола Запад обошелся с Россией опасно и лицемерно", - полагает обозреватель Independent Мэри Дежевски. По мнению автора материала, произошедшее "наталкивает на вопросы, которые заслуживают ответов".

Дежевски напоминает, что предыдущим президентом Интерпола был Мэн Хунвэй, и задается вопросами: "Что же, два года назад избрание Мэна президентом не вызвало сопротивления ввиду того, что он китайский гражданин и бывший сотрудник правоохранительных органов страны с далеко не блестящим послужным списком в области прав человека? А если не встретило, то почему? Или, точнее, почему в глазах США и Британии казалось нормальным, что китаец займет президентский пост в глобальной организации, борющейся с преступностью, - китаец, но не россиянин?"

Автор задумывается: "Почему США и Британия в последний момент развязали столь отчаянную кампанию, дабы предотвратить избрание Прокопчука?" По мнению журналистки, есть два варианта: то ли они не предвидели, что на пост может быть избран россиянин, то ли предвидели, но не видели в этом проблемы.

"В любом случае, Британию, похоже, запоздало осенило, что присутствие россиянина в кресле президента Интерпола не очень вяжется с британскими массированными усилиями, предпринятыми после отравлений в Солсбери, чтобы мобилизовать дипломатические шаги против России. Результатом этого стала кампания против кандидатуры Прокопчука - яростная, на многих фронтах сразу", - говорится в статье.

Дежевски рассуждает: "У Прокопчука наверняка есть свои недостатки. Но конкретные возражения против его кандидатуры можно было бы предъявить целому ряду зарубежных чиновников" (обвинения в связях с главами национальных государств, злоупотребления системой ордеров Интерпола на арест).

"Это не оправдания Прокопчука, а вопрос: может быть, реальной помехой для его избрания президентом Интерпола были не его недостатки, а скорее - и единственно - тот факт, что он россиянин? И если россияне сделают из этой истории вывод, что граждане их страны не имеют перспектив для карьеры в таких международных организациях (например, меньше перспектив, чем китайцы), то кто станет винить их, если они спросят: "Что же, для россиян одно правило, а для остальных - другое? Стоило ли вообще вступать в такие организации?" - пишет автор.

Журналистка размышляет: "Если Россия сочтет, что "клубный устав" применяется к России иначе, чем к другим членам (например, в ВАДА, или в ОЗХО, а теперь в Интерполе), разве это не равносильно приглашению просто выйти из этих организаций или поступать нехорошо (например, незаконными средствами добывать информацию, которую Россия, по идее, вправе получать как член организации)? Разумеется, Россия должна - и обязана - соблюдать международные правила. Но это если предполагать, что с Россией обходятся как с равноправным членом организаций, где она вправе состоять, и судят ее по тем же правилам, что и других. В истории с постом президента Интерпола это далеко не очевидно".