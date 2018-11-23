Сведение счетов среди российских наемников

Считая себя покинутыми Кремлем, бывшие российские "добровольцы", задействованные на востоке Украины, недовольны тем, что их используют в качестве наемников в Сирии, что является в России незаконным, и обращаются в Международный уголовный суд, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

18 ноября в отеле, отдаленном от центра Москвы, состоялось общероссийское офицерское собрание. Разношерстная толпа собралась у экрана, на котором изображались воинственные фигуры с заголовком "Гибель армии" и хэштегом #НасТутНет". Это наемники, нелегальные в России, но все более видимые в зонах конфликта, как в Сирии, так и в Центральноафриканской Республике. Они стали центральной темой обсуждения на собрании, завершившем свою работу отправкой искового заявления в Международный уголовный суд, с требованием по-настоящему расследовать данную сферу деятельности, описывает журналистка.

"За последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб россиян, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях", - утверждают авторы обращения в суд, ссылаясь на то, что они представляют 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Среди участников фигурировали генерал Леонид Ивашов, ушедший в отставку в 2001 году, признанный сторонник теории заговора, православный протоиерей Всеволод Чаплин, известный своими ультраконсервативными взглядами, а также Игорь Бекетов, член движения SERB, стоящего у истоков множества нападений на оппозиционеров, отмечает автор статьи.

Главным вдохновителем собрания был председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, "бывший" участник боевых действий в Донбассе. Именно в данном направлении следует искать мотивацию заявителей, говорится в статье.

Бывшие "добровольцы" Украины обвиняют "вагнеровцев", российских наемников, названных по прозвищу их руководителя Дмитрия Уткина, в том, что те были отправлены на место, чтобы "ликвидировать" их вождей и выставить оттуда остальных, вербуя их в наемники. "Их целью было устранить добровольцев, уехавших сражаться бесплатно, отправляя их в Сирию. Начиная с 2015 года 80 вагнеровцев прибыли в Донбасс", - заявил Le Monde Евгений Шабаев. Большая часть бывших "добровольцев" вернулись в Россию против воли, некоторые из них затаили сильную злобу на наемников ЧВК Вагнера.

В частности, это они дали пищу для утечек и свидетельств о гибели в феврале десятков бойцов ЧВК Вагнера при бомбардировке сирийской колонны американскими воздушными силами в провинции Дейр-эз-Зор, указывает Мандро.

Несмотря на взаимные упреки, ничто не мешает добровольцам и наемникам иметь одинаковые интересы в судебном деле, чтобы добиться определенного статуса. Хотя их доход втрое или вчетверо превышает среднюю зарплату в России, при условии сохранения конфиденциальности, каждый из них рискует, во всяком случае официально, попасть в тюрьму по причине нелегальности их деятельности, комментирует журналистка. "Недавно Мадуро [венесуэльский президент] попросил "помощи", и конечно, никто не пошлет туда армию", - сказал Евгений Шабаев.

Бывшие участники боев в Донбассе считают, что Кремль их предал, они ощущают себя брошенными и не получившими никакой благодарности. "Ветераны российских ЧВК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания Москвы", - пишет коллектив. "Нас использовали, а потом выбросили", - раздраженно сказал один бывший "доброволец".

В связи с увеличением количества контрактов, собравшиеся 18 ноября "требуют" либо официального признания различных ЧВК, либо их окончательной отмены. В 2011 году сам Владимир Путин высказался в пользу узаконивания наемников, правда, с тех пор четыре законопроекта на сей счет были отклонены. Сегодня бывшие "добровольцы" Донбасса требуют свою часть пирога. Но, наученные горьким опытом, они хотят заручиться какими-то гарантиями, заключает Мандро.