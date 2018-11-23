Муравьи умеют избегать эпидемий

С учетом высокой плотности популяции, частых и тесных контактов между особями, муравьиная колония представляется благодатной почвой для распространения болезней. Однако эти социальные насекомые способны обнаружить присутствие паразита и быстро отрегулировать свое поведение с целью предотвращения эпидемии. Такое открытие сделали биологи кафедры экологии и эволюции Лозаннского университета (UNIL), опубликовавшие результаты своих исследований 22 ноября в журнале Science, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Натали Жольен.

Для проведения исследования ученые проанализировали передвижения более 2200 садовых черных муравьев - распространенного в Европе вида, часто встречающегося в садах, - разделенных на 20 колоний в университетской лаборатории. Каждый муравей был снабжен двухмерным штрих-кодом, позволяющим зрительно его идентифицировать. "Размер этих кодов - всего 0,7 мм. Чтобы добиться удовлетворительного качества печати, нам пришлось использовать печатающие устройства, служащие для печатания банковских билетов", - указывает Натали Штроймейт, первый автор статьи.

Когда исследователи подвергли отдельных муравьев воздействию спор патогенных грибков, передающихся при простом контакте, это отразилось на поведении всей колонии. "Мы могли наблюдать, как во время вхождения в колонию патогенного организма структура подгрупп популяции усилилась, - продолжает Натали Штроймейт. - Контакты между рабочими группами муравьев стали еще менее частыми, чем обычно, что снизило риск эпидемии".

Зараженный муравей-кормилец спонтанно уединился. Он стал проводить меньше времени вне колонии и снизил число перемещений внутри. Еще более удивительно то, что здоровые муравьи поступили так же. Муравьи-няньки передвинули приплод (все яйца, личинки и куколки) поглубже в гнездо, чтобы он оказался в безопасности. По мнению Лорана Келлера, соавтора статьи и руководителя исследовательской группы, "речь идет о первом исследовании, которое наглядно объясняет, что животное сообщество способно активно изменять свою организацию для того, чтобы снизить распространение болезней".

"Больные особи часто изолированы в животных сообществах, возможно из-за их слабости, поскольку они не могут следовать за группой, - отмечает Седрик Сюер, специалист по социальным сетям животных во французском Институте имени Юбера Кюрьена. - Но в данном случае факт изоляции касается скорее избирательного поведения в целях избежать заражения. Защитный механизм, выработанный в ходе эволюции насекомого". Еще более поразительно то, что опыт проводился в первые сутки после заражения грибком, то есть муравьи были инфицированы, но не больны, подчеркивает журналистка.

Но как же муравьи установили присутствие паразита? Данный механизм еще не определен, говорится в статье.

Может ли нас вдохновить способность муравьев коллективно противостоять столь сложной проблеме? - задумывается журналистка. Лоран Келлер в этом убежден: "Муравьи умеют защищаться от болезней уже миллионы лет. А мы - всего лишь несколько веков".