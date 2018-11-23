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23 ноября 2018 г.
23 ноября 2018 г.

Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung

Газопровод "Турецкий поток": "Газпром" планирует новый удар по Украине

"Строительство "Турецкого потока" российским газовым гигантом "Газпромом" идет быстрее, чем ожидалось. Таким образом "Газпром" хочет еще больше продвинуться в сторону Европы, - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер. - С помощью новых газопроводов Россия хочет воспрепятствовать тому, чтобы враждебное правительство в Киеве могло получать миллиарды за транзит газа".

Как сообщала российская газета "Коммерсант", "Турецкий поток" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, передает автор.

"По словам аналитика Михаила Крутихина, Еврокомиссия не разрешит Болгарии, чтобы "Газпром" строил новый газопровод, необходимый для дальнейшей транспортировки. Требующиеся 1,5 млрд евро Болгарии придется оплатить самостоятельно, а это, по мнению Крутихина, большая сумма для страны", - говорится в публикации.

"Не все страны ЕС рады новым российским газопроводам - велико сопротивление в Польше и балтийских странах. Если России удастся подключиться к европейской сети сразу с помощью двух газопроводов, это стало бы большим успехом для Путина, за который "Газпрому", однако, придется дорого заплатить", - отмечает Штайнер. Стоимость двух ниток "Турецкого потока" составляет минимум 8 млрд долларов, строительство возможных трубопроводов в Европу пока еще не включено в сумму. А 5 млрд евро, инвестированных в "Северный поток-2", - это лишь малая часть настоящих затрат, подчеркивает журналист.

"Только Украина может обеспечить "Газпрому" гибкость, которая необходима концерну на период максимальной нагрузки, так как страна располагает достаточным количеством подземных хранилищ. К тому же потребление газа в Европе растет, и "Газпром" хочет в ближайшие годы увеличить свои поставки. Аналитики предполагают, что уже в этом году "Газпром" экспортирует больше 200 млрд кубометров газа. Если потребление продолжит расти, компания будет рада любому газопроводу, даже идущему через Украину", - заключает Штайнер.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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