Россия хочет подорвать устоявшийся миропорядок

Россия раз за разом делает ставку на политику блокады. В частности, на этой неделе Россия совместно с Китаем хотела предотвратить расширение мандата ОЗХО. По мнению заместителя главного редактора швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen Фреди Гштайгера, в этом заключается "стратегия России, реализуемая из позиции слабости".

Журналист видит две причины оппозиционного поведения России. "По сути Россия является относительно слабой страной, прежде всего с точки зрения экономики. Тем не менее, Россия хочет играть в лиге крупных держав. И здесь для относительно слабой страны проще вести политику воспрепятствования, чем политику созидания, - уверен Гштайгер. - Вторая причина: тому, кто хочет продвигать идеи на международной арене, нужны союзники. Долгое время это было сильной стороной Соединенных Штатов. При президенте Трампе это уже не столь выражено. В связи с этим стратегия воспрепятствования - верный путь для России. Она позволяет России оказывать влияние, находясь в относительно слабой позиции".

На прошлой неделе Россия также выступила против принятия резолюции по Бирме. Как считает журналист, это показывает, "насколько хорошо функционирует взаимодействие между двумя державами, Китаем и Россией. Китай во многом поддерживал политику России в Сирии, а теперь Россия во многом поддерживает политику Китая в отношении Бирмы".

"В настоящий момент Китай и Россия хотят подорвать устоявшийся миропорядок и добиться утверждения миропорядка с меньшим влиянием Запада. Сейчас они видят для этого, так скажем, шанс столетия, потому что Европа дает слабину и прежде всего потому, что американцы в некоторой степени попрощались с мультилатерализмом и ушли со сцены ООН", - полагает Гштайгер.