Он должен начать действовать более активно, она - отпустить ситуацию

Многие пары утверждают, что делят все поровну: работу, домашние дела, решение семейных вопросов. Однако, утверждает автор публикации на сайте Sueddeutsche Zeitung Виолетта Зимон, это далеко от реального положение вещей: оба партнера просто тщательно скрывают правду.

"Равноправие на рынке труда - большая иллюзия, несмотря на детские пособия, организации дошкольного образования и квоты для женщин - просто здесь стоит учитывать ту работу, которую женщина выполняет дома. Что касается ведения хозяйства, многие пары, похоже, застряли в 1970-х годах".

И это, замечает Зимон, касается не только бытовых вопросов или воспитания детей. "Это организация жизни семьи в целом - все ниточки так или иначе сходятся в руках женщины. Именно она держит все в голове: до какого часа работает детсад, размер обуви ребенка, приемы у врача. Сотрудница с таким объемом задач в компании занимала бы должность менеджера по проектам".

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, должны поменяться как мужчины, так и женщины, считает журналистка. Женщина не склонна выпускать штурвал из рук, действуя согласно принципу: "Пока я буду ему все объяснять, я быстрее сделаю сама". Мужчины принимают такую позицию с большой готовностью и позволяют себе расслабиться. "Вместо того чтобы взять инициативу в свои руки, они ждут специальных указаний", - пишет автор.

Женщины порой обманывают сами себя, утверждая, что в их паре все заботы распределены поровну. Социологи из Технического университета Дармштадта в своем исследовании, проведенном в 2015 году, пишут о "техниках маскировки", которые позволяют приукрасить существующее неравенство в паре. Она всего лишь "прошлась тряпочкой в ванной комнате" и "по-быстрому развесила белье". Потом, у нее же все это получится быстрее и лучше!

"При этом генетической предрасположенности к запоминанию размера детской обуви или организации похода к врачу у женщины нет - но мужчины продолжают перекладывать полномочия менеджера по семейным делам на женщин", - говорится в статье.

Правда, американские исследователи выяснили, что некоторые женщины "не только боятся, а даже надеются на то, что без них все рухнет - их самооценка основывается по большей части именно на этой монополии", передает SZ.

"Мужчины, - советует не забывать журналистка, - не практиканты в собственной семье, которые не могут взять на себя ответственность".

Как сообщает в своем докладе министерство по социальным вопросам земли Баден-Вюртемберг, женщины в возрасте от 25 до 44 лет проводят ежедневно в заботах о семье на 4,3 часа больше мужчин этой же возрастной категории. "Они выполняют работу, которую никто не замечает и которая не оплачивается", - отмечает автор статьи.

Кроме того, домашние дела нередко не оставляют времени и энергии на полноценную работу - и, как следствие, страдает карьера и финансовые перспективы. "Женщина меньше зарабатывает, впоследствии получает маленькую пенсию - если вообще не скатывается за черту бедности. (...) Все больше женщин работают на неполную ставку. Среди стран ЕС Германия в этом вопросе занимает лидирующие позиции", - говорится в статье.

Семейным менеджментом должны заниматься оба. "При этом один должен начать действовать более активно, другой - отпустить ситуацию", - резюмирует Виолетта Зимон.