Историк: "В этом случае речь не идет о принудительной службе в рядах "Ваффен-СС"

На процессе над бывшим охранником концлагеря Штуттхоф с экспертным заключением выступил историк Штефан Хёрдлер. Предоставленная им информация противоречит тому, на чем настаивает обвиняемый: по всей видимости, Йоханн Р. добровольно стал охранником концлагеря, сообщает Die Welt.

"Господин Р., как вы себя чувствуете?" - задает судья Райнер Бакхане вопрос прикрывшему глаза 95-летнему Йоханну Р. "Плохо", - отвечает тот, и после недолгого совещания принимается решение приостановить слушания. В этот момент, добавляет автор публикации Пер Хинрикс, выступавший с экспертным заключением историк Хёрдлер как раз рассказывал о венграх, которые добровольно вступали в ряды "Ваффен-СС".

"Заключение Хёрдлера играет немаловажную роль на процессе в Мюнстере. На 121 странице историк, возглавляющий мемориал при бывшем концлагере Дора-Миттельбау, описывает систему функционирования концлагерей: как осуществлялся набор охранников, как их обучали, что они видели в лагере и в чем состояла их работа", - передает Die Welt.

Историк утверждает, что Йоханн Р. в 1942 году записался добровольцем в "Ваффен-СС". В то время место его рождения находилось на территории Венгрии, с февраля по май 1942 года тысячи так называемых "фольксдойче" из Венгрии добровольно записывались в "Ваффен-СС". "В этом случае речь не идет о принудительной службе в рядах "Ваффен-СС": Венгрия была союзником Третьего рейха, и у граждан страны была своя собственная воинская повинность", - замечает Хёрдлер.

"Тем самым, - пишет автор публикации Пер Хинрикс, - эксперт противоречит показаниям обвиняемого, который настаивает на том, что служил в лагере по принуждению".

Йоханн Р. также утверждает, что никогда не видел в Штуттхофе пыток, побоев или расстрелов - и тем более не участвовал в них. Он может вспомнить лишь о больных и исхудавших узниках концлагеря.

Адвокаты попытались уже на следующий день заявить о несостоятельности экспертного заключения, указав на якобы имевшую место предвзятость позиции историка. Председательствующий на процессе судья это возражение не принял, говорится в статье.

До сих пор неясно, закончится ли процесс над бывшим охранником концлагеря вынесением приговора или будет прекращен в связи с недееспособностью обвиняемого, пишет в заключение журналист.