23 ноября 2018 г. Джош Рогин | The Washington Post Как Майк Пенс встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином "Вице-президент Пенс не планировал встречаться с лидерами России и Китая во время своей поездки в Азию на прошлой неделе, но они все равно искали с ним встреч", - утверждает журналист The Washington Post Джош Рогин. "В нескольких разговорах с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и премьер-министром Китая Ли Кэцяном Пенс донес до них заявления о вмешательстве в выборы, Северной Корее и торговом споре, а также подготовил почву для крупных диспутов на следующей неделе, когда президент Трамп встретится с теми же лидерами в Аргентине", - говорится в статье. Издание напоминает, что Пенс подменял Трампа на недавних саммитах АСЕАН в Сингапуре и АТЭС в Папуа - Новой Гвинее соответственно. "В Сингапуре у Пенса и Путина было три кратких разговора. Вначале они обменялись любезностями на торжественном ужине АСЕАН (Путин приехал с опозданием). На следующий день, перед пленарным заседанием, Путин дотронулся до плеча Пенса, когда тот шел к своему месту. Журналисты, которые еще не покинули зал, подметили, что Пенс сурово смотрел на Путина все время - примерно минуту - пока они разговаривали. Путин предложил российскую помощь для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии. Пенс подтвердил Путину, что Трамп с ним встретится на ближайшем саммите G20 в Аргентине", - говорится в статье. По словам автора, после пленарного заседания Путин и Пенс минут на 15 отошли в угол, а около них "роились" помощники, телохранители и переводчики. "Пенс решил призвать Путина к ответу насчет вмешательства России в демократию в США", - пишет автор. "Итак, я на него посмотрел и сказал: "Мы знаем, что случилось в 2016 году", - рассказал мне в интервью Пенс. - И я сказал: "Как вам говорил президент, мы этого не потерпим". По словам Пенса, он счел важным, чтобы российский лидер услышал те же слова не только от президента США, но и от вице-президента. "Затем Пенс сказал Путину, что крайне важно, чтобы в ключевой период перед следующим саммитом США и Северной Кореи Россия добивалась соблюдения санкций ООН, наложенных на Пхеньян. Путин поднял несколько вопросов, которые хочет обсудить с Трампом в Аргентине, в том числе темы Сирии и ДРСМД, из которого, как заявил Трамп, США выходят", - говорится в статье. В тот же день Ли Кэцян перехватил Пенса и попросил его не забывать, что Китай - "развивающаяся страна". По мнению автора, подразумевалось, что в торговой сфере Китай заслуживает особого отношения. "Я посмотрел на него и сказал: "Надо все менять", - сказал Пенс в интервью Рогину. По словам автора, Ли опешил, а Пенс заявил, что "для Китая саммит G20 лучший или даже последний шанс прийти на переговоры с реальным предложением по прекращению своей несправедливой практики в торговле и промышленности", - пересказывает журналист. Источник: The Washington Post