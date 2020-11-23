Москва годами тайно подвергала американских шпионов микроволновому излучению?

"Индийские солдаты, размещенные на покрытых льдом вершинах в Гималаях вдоль спорной границы с Китаем, сталкиваются с многочисленными трудностями. Но такого не ожидал никто. Они чувствовали себя здоровыми и бодрыми, глаза выискивали признаки агрессии со стороны военных соседней страны. Но не прошло и минуты, как их почти одновременно начало рвать, как будто их поразило внезапное острое расстройство пищеварения. Тела солдат ослабели, некоторые едва могли стоять, и они бежали, оставив вершины без защиты, так что подразделения китайских солдат могли вторгнуться и занять их. Не было произведено ни единого выстрела", - пишет Daily Mail.

"Об этом загадочном происшествии в августе едва ли было известно до тех пор, пока на прошлой неделе - во время лекции для студентов Университета Жэньминь в Пекине - китайский профессор Цзинь Цаньжун рассказал не только об этом происшествии, но и о секретном оружии, стоящим за ним. По словам профессора Цзиня, китайцы применили против индийцев микроволновое оружие. Они атаковали их высокочастотными электромагнитными импульсами, которые нагревают тело, вызывая раздражение и боль. Китайцы фактически превратили вершины гор в огромную микроволновую печь, угрожая сварить своих противников заживо. "Мы прекрасно решили эту проблему, - сказал профессор Цзинь. - Они [индусы] тоже не афишировали это, потому что так ужасно проиграли".

"О существовании оружия направленной энергии (directed-energy weapons - DEW) известно давно, но, похоже, это первый раз, когда такое оружие было использовано открыто. Военные США разработали собственную систему оружия направленной энергии, нелетальную Active Denial System, которая была развернута в Афганистане в 2010 году, но была выведена, так и не будучи примененной", - говорится в статье.

"Индийская армия опровергает утверждение профессора Цзиня об инциденте в Гималаях как "фейковую новость". Тем не менее, один человек, который верит в это - это член британского парламента Тобиас Эллвуд, председатель Специального комитета по обороне. "Мы знаем, что китайцы уже некоторое время ведут исследования и разработки такого типа оружия", - заявил он воскресному изданию Daily Mail. Еще более тревожно то, что такое оружие может уже тайно использоваться где-то еще", - пишет газета, напоминая про "Гаванский синдром": (...) 17 марта 2017 года Одри Ли (ее настоящее имя было изменено), работавшая в американском посольстве в кубинской столице, внезапно почувствовала острую колющую боль, которая не давала ей спать на протяжении нескольких недель. (...) Позже медики обследовали десятки пострадавших работников посольства с аналогичными симптомами. (....). В следующем году (...) в Гуанчжоу в Китае другой американец, Марк Ленци, начал страдать от бессонницы, потери памяти и острых головных болей. Хуже того, страдали также его жена и дети. (...) Позднее американцы и даже канадцы в городах по всему миру утверждали, что серьезно пострадали от подобных симптомов. "Среди них был Марк Полимеропулос, секретный агент ЦРУ, который проснулся в номере отеля в Москве в начале декабря 2017 года, чувствуя, что "меня вот-вот вырвет и я потеряю сознание одновременно". Хотя это ощущение отступило, и он объяснил это чем-то съеденным, симптомы вернулись в гостиничном ресторане через два дня, и не исчезли даже после его возвращения в США. Многократное сканирование ничего не показало, но тошнота и головокружение были слишком реальными, как и звон в ушах", - пишет Daily Mail.

"Так что же вызвало этот загадочный синдром? Элвуд входит в число тех, кто подозревает, что жертвы, как и индийские солдаты, были поражены какой-либо формой оружия направленной энергии. (...) Одни ученые говорят, что могут быть виноваты пестициды или какая-то форма психосоматического заболевания. Другие предполагают массовую истерию. Однако есть, по крайней мере, два фактора, указывающие на то, что за "Гаванским синдромом" стоит иностранная держава - скорее всего, Россия", - утверждается в статье.

"Первый заключается в том, что американские власти, похоже, скрывают причину, что заставляет предположить, что может быть вовлечено иностранное правительство. Ранее в этом году Национальная академия наук США представила Госдепартаменту (...) исследование, в котором рассматривались все возможные причины. Госдепартамент отказался его обнародовать. ЦРУ провело собственное расследование и, как сообщается, пришло к выводу, что российские агенты в физическом отношении были близки к агентам ЦРУ, пострадавшими от синдрома в Польше, Австралии, Тайване и Грузии. В двух случаях сотрудники российской разведывательной службы ФСБ останавливались в одних и тех же отелях в то же время. Однако до сих пор глава ЦРУ Джина Хаспел предпочитала препятствовать обнародованию доклада", - передает газета.

"Вторая причина подозревать русских более проста: они делали это раньше. Более четверти века, с 1953 по конец 1979 года, Советы подвергали микроволновому излучению посольство США в Москве, в результате чего у многих американских чиновников обнаруживалось аномальное количество лейкоцитов, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. (...) Об атаках не сообщалось общественности до 1976 года. (...) Недавнее исследование Хосе Мартинеса из Технического университета Картахены в Испании показало, что, по крайней мере, три посла США в Москве умерли от рака в относительно молодом возрасте - Чарльз Болен, 69 лет; Ллевеллин Томпсон, 67 лет; и Уолтер Стессел, посол с 1974 по 1976 год, умерший в 1986 году в возрасте 66 лет. (...)"

"Так что же делали Советы? Одна из теорий состоит в том, что микроволны использовались для запуска подслушивающих устройств, тайно установленных в посольстве. Другая предполагает, что радиация была вызвана попыткой Советского Союза заблокировать устройства на крыше, с помощью которых американцы подслушивали советских чиновников в их автомобилях (...)", - пишет издание.

"Что касается характера самого устройства, то опять же трудно сказать - хотя оно может быть похоже на то, что китайцы использовали против индийских военных в августе. Меморандум Агентства национальной безопасности США от 2014 года говорит о наличии разведывательных данных 2012 года, указывающих на то, что неназванная страна - скорее всего, Россия - обладает "мощным микроволновым системным оружием, которое может иметь способность ослабить, запугать или убить врага с течением времени и без оставления доказательств", и что это оружие "предназначено для того, чтобы утопить жилые помещения цели в микроволнах, вызывая многочисленные физические эффекты, включая повреждение нервной системы", - передает Daily Mail.

"Не имея возможности уничтожить такое устройство, единственная альтернатива - "заглушить" его. (...) Считается, что американское оружие направленной энергии, известное как MEDUSA (Mob Excess Deterrent using Silent Audio), излучает микроволны, которые превращаются в звук внутри головы, - сообщает газета. - Оно не считается опасным и потенциально может использоваться как способ управления толпой. Если у американцев - или даже у британцев - и есть более мощная и опасная версия, то она держится в строжайшем секрете".

"А пока, возможно, Госдепартаменту и ЦРУ следует оглянуться на то, что, возможно, сделали их предшественники в январе 1979 года, когда пожар загадочным образом охватил многоквартирный дом напротив посольства США в Москве. На следующий день уровень радиации в посольстве упал до нуля. К июлю микроволны были обнаружены снова, но в октябре в том же здании вспыхнул еще один загадочный пожар. После этого микроволны превратились навсегда", - говорится в статье.

_________

См. также:

США все еще ищут ключи к разгадке таинственной болезни, поражающей дипломатов и шпионов

Американские дипломаты и шпионы сражаются с администрацией Трампа из-за предполагаемых микроволновых атак