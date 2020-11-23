Признают ли слона Хэппи личностью?

"(...) Почти 15 лет слон Хэппи, которому сейчас 49 лет, в глубоком одиночестве живет в зеленом вольере зоопарка в Бронксе. Вдали от Таиланда, где он, как сообщила New York Times несколько лет назад, был пойман в младенческом возрасте в начале 1970-х годов вместе с шестью другими детенышами", - пишет журналистка Le Monde Луиза Беншабан.

"Тяжелое положение Хэппи привлекло внимание групп по защите прав животных, включаяNonhuman Rights Project (NhRP). В октябре 2018 года организация подала в суд на зоопарк Бронкса с требованием перевести его в слоновий заповедник в Теннесси и оспаривала его незаконное содержание, требуя при этом признания правосубъектности животного и его права на телесную свободу", - говорится в статье.

"Так, в феврале Хэппи вошел в историю, став одним из первых животных, по которому проводилось слушание Habeas corpus - это особая досудебная процедура, цель которой заключается в определении того, может ли животное c юридической точки зрения признаваться личностью, а не имуществом. Исходя из этого NhRP утверждает, что Хэппи - очень умное существо, обладающее самосознанием. После первого решения судьи, который установил, что слон не был "незаконно задержан", должно быть принято новое решение по апелляции", - отмечает автор статьи.

"В последние годы зоопарк неоднократно заверял, что Хэппи имел "тактильный и слуховой" контакт с другими слонами в зоопарке. Организация NhRP считает это недостаточным, - говорится в публикации. "Наши эксперты говорят, что, как и все слоны, Хэппи является автономным существом, которое эволюционировало для того, чтобы проходить 20 и более километров в день в качестве члена большой социальной группы, состоящей из нескольких поколений", - пояснял Стивен М. Уайз, основатель и президент NhRP в коммюнике от 2015 года. - Все пространство, выделяемое слонам в зоопарке, эквивалентно 1% пространства, которое они прошли бы на природе за один день".

"(...) Речь идет не только о благополучии Хэппи, данная проблема вызвала более широкую дискуссию: справедливо ли держать в неволе таких умных и сложных животных, как слоны?" - пишет Le Monde.

"Помимо ситуации с Хэппи, идея состоит в том, чтобы создать правовой прецедент для других животных. Поскольку защита слона - это уже не первое обращение NhRP в суд. Среди его клиентов также три слона из Коннектикута и четыре шимпанзе. Попытки Стивена М. Уайза освободить содержащихся в неволе трех шимпанзе и трех других слонов пока не увенчались успехом. Однако дело Хэппи может все это изменить", - резюмирует журналистка.