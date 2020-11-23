Медсестра передала ей ноги ее мужа - в пластиковом пакете

"Утром в начале сентября Анна Дудина зашла в центральную больницу украинского города Новый Буг и пошла в зал ожидания рядом с операционной, - повествует немецкий журнал Der Spiegel. - Вскоре после 16 часов к ней подошла медсестра, у нее в руках был черный пластиковый пакет".

"Их короткий диалог Анна Дудина передает по телефону следующим образом: "Вот, - сказала медсестра, - возьмите". - "Он уже пришел в себя?". - "Вам нужно подождать еще 40 минут".

"31-летняя Анна Дудина, мать двух дочерей, замужем за Алексеем, которому в тот день делали операцию. Так как ей не хотелось ждать, а хотелось выйти на свежий воздух, Анна взяла мешок и ушла. В мешке были ноги ее мужа", - пишет журналист Тимофей Нешитов.

"Накануне врач заявил, что это ее обязанность - собственноручно утилизировать ампутированные ноги. У больницы, по его словам, на это нет денег".

"Новый Буг - маленький город на юге Украины, там проживает 15 тыс. человек, - поясняет издание. - В тот день она пошла домой пешком, рассказывает Дудина. Она не осмелилась ехать на автобусе. Пластиковый пакет она несла сначала в одной, затем в другой руке. В какой-то момент она подняла мешок на плечи".

"Я почувствовала тепло ног", - говорит она".

"Примерно через 20 минут, на Софиевской улице, она потеряла сознание".

"Дудина говорит, часто останавливаясь, - пишет издание. - Она болеет эпилепсией, государство платит ей пенсию для инвалидов в размере 51 евро в месяц в пересчете на европейскую валюту, и примерно столько же составляют социальные выплаты".

"С Дудиной есть видео, снятое через несколько дней после операции мужа. На нем запечатлено открытое заседание городского совета, на котором граждане могут внести в повестку дня свои темы. Дудина сидела на небольшой сцене в зале заседаний. (...) Перед ней стояла бутылка воды. Руководитель заседания толкнул в ее сторону пустой стакан, проехавший по деревянному столу два метра. Анна Дудина налила себе воды. Она плакала", - передает Der Spiegel.

Подруга Анны спросила членов совета, не хочет ли кто-то пожертвовать деньги на инвалидную коляску для Алексея. "Среди присутствовавших был главный врач центральной больницы Нового Буга, коренастый мужчина в красной рубашке, сидевший в телефоне и смотревший в окно. Он встал".

"Утилизация - дорогое удовольствие", - сказал он. По его словам, центр утилизации разворовали и сдали на металлолом уже много лет назад".

"Украина тратит на здравоохранение 3,5% своего ВВП. В Германии это 8,2%, - отмечает издание. - Медицинские отходы то и дело становятся на Украине объектом уголовных дел. В 2016 году на мусорной свалке в Сумской области было обнаружено 11 человеческих ног, в прошлом году ребенок в Винницкой области выловил ногу из воды во время рыбалки. В апреле этого года прокуратура Киева вела расследование сразу на нескольких свалках".

"По соседству с центральной больницей Нового Буга находится школа. Лишь спустя несколько дней после заседания городского совета девятиклассники нашли на спортивной площадке еще одну ногу. Дети играли в пляжный волейбол, сказал местному телевидению сторож. "Один из них наткнулся на нее, в песке можно было очень хорошо распознать ногу".

"Представительница управления по здравоохранению говорит, что инцидент расследован. Якобы установлено, что больница нарушила постановление министерства здравоохранения "о предписаниях касательно утилизации медицинских отходов".

"А главврач? Он говорит по телефону, что ответственным сотрудникам был сделан выговор. Сам он "трудоголик", и ему якобы хотят навредить некие круги. (...) Название сторонней компании, занимающейся утилизацией ампутированных конечностей, является, по его словам, коммерческой тайной".

Анна вместе со своей матерью похоронила ноги Алексея на кладбище, положив на могилу камень, "от собак". "Ее муж, говорит Анна Дудина, теперь всегда находится дома. После операции прошло два месяца. Она говорит, что у него есть законное право получить сиденье для унитаза, но сотрудница, занимающаяся этим вопросом, все еще в отпуске", - пишет Der Spiegel.