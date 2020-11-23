Почему в прошлом немного пахло фекалиями

"Уильям Таллет - историк из Университета Англия Раскин в Кембридже и эксперт по запахам прошлого. Будучи участником европейского исследовательского проекта Odeuropa, (...) он совместно с коллегами изучает огромное количество оцифрованных текстовых и графических данных. Из них планируется создать онлайн-энциклопедию европейских запахов в период с XVI до начала XX века. К тому же так можно будет воспроизвести запахи прошлого, чтобы дать посетителям музеев возможность почувствовать эпоху, к которой относятся экспонаты", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналист издания Александр Менден побеседовал с историком.

Говоря о том, действительно ли в прошлом повсюду дурно пахло, Таллет отметил: "Так же, как и сегодня, были и дурные запахи, и очень приятные ароматы. Но если мы перенесемся в один из немецких городов XVI века, большинство запахов окажутся для нас неприятными. Тогда, например, не было канализации. Но люди, вероятно, воспринимали это иначе, потому что эти запахи были для них обычными".

"Мы работаем над тем, чтобы воссоздать запахи определенных ситуаций. Например, моя коллега из Амстердама Каро Вербеек воспроизвела запах битвы при Ватерлоо. Тогда сильно пахло порохом, кровью, выделениями организма, грязью и травой", - рассказал историк.

"Когда в XVI веке в Европе появился табак, его запах считался очень экзотическим. Спустя 100 лет его курили уже повсюду, в кабаках, дома, даже в театре и на баллах. С XVIII века люди начали сомневаться в якобы полезном воздействии дыма на организм, и так появились первые кампании, ограничивающие курение табака в общественных местах. Сегодня этот запах присутствует в повседневной жизни гораздо в меньшей степени, чем еще пару десятилетий назад", - отметил эксперт.

"В XVII веке часто использовался цибет. Это секрет из анальных желез одного эфиопского вида цивет. Стоит сказать, что в чистом виде он немного пахнет фекалиями. Он был очень необычной основой для парфюма, которая в XVIII веке все чаще стала заменяться такими ингредиентами, как розовая вода и лаванда. Впрочем, в конечном итоге все зависит от дозировки - цибет был, например, частью оригинального рецепта Chanel No.5", - указал Таллет.

Говоря о том, как человек из прошлого воспринял бы современные запахи, историк отметил: "Для такого человека запахи современного большого города точно были бы очень сильными - начиная с загрязненности воздуха выхлопными газами, парами от производства фастфуда и так далее. Многие вещи, которые кажутся нам естественными, для гостя из прошлого, конечно, издавали бы зловоние".