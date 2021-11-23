"Муж скончавшейся в Лондоне Ирины Изместьевой злил Путина шумными праздниками и фейерверками и был причастен к имущественному спору на 35 млн фунтов"

"Богатая россиянка, скончавшаяся в Лондоне при загадочных обстоятельствах, была связана с ожесточенным имущественным спором, в который мог быть непосредственно вовлечен Владимир Путин", - утверждает британский таблоид Daily Mail.

52-летняя Ирина Изместьева была в этом месяце найдена мертвой в своем особняке в Кенсингтоне стоимостью 15 млн фунтов стерлингов, что вызвало требование самого известного российского эмигранта, живущего в Лондоне, к MI5 провести расследование, напоминает газета. "Теперь стало известно, что ее муж, 55-летний Игорь Изместьев, , бывший сенатор, заключенный в тюрьму в России, вызвал возмущение в кругу кремлевского лидера, отказавшись освободить и продать семейный "замок в стиле ар-нуво" в розовых тонах стоимостью 35 млн фунтов стерлингов, который был расположен недалеко от официальной резиденции Путина Ново-Огарево (...)", - говорится в статье.

"Ожесточенный имущественный спор разгорелся в 2006 году, когда мужу Изместьевой заявили, что шум от регулярных вечеринок с фейерверками, которые проводит семья, раздражает Владимира Путина, его тогдашнюю жену Людмилу и их двух дочерей, а также причиняет беспокойство их домашним собакам и козе по кличке Сказка", - утверждает издание, добавляя, что "еще более близким соседом, которого, как сообщается, разозлил Изместьев, был Николай Патрушев, глава ФСБ". (...)

"Нефтяному и судоходному магнату Изместьеву предложили сделку по продаже его собственности - через Москву-реку от президентской резиденции - и переезду в другое место, но он якобы затребовал 42 млн евро (35 млн фунтов стерлингов), сообщалось в то время. (...) Ему заявили, что он построил дачу - или загородный дом - незаконно на охраняемой земле и должен снести ее за свой счет. Затем в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в заказных убийствах, за которые, как сообщается, впоследствии он был осужден и приговорен к пожизненному заключению. Он содержится в тюрьме со строгими условиями "Белый лебедь" вместе с серийными убийцами и каннибалами", - пишет Daily Mail.

"Ведущий российский эмигрант, 47-летний Евгений Чичваркин, магнат мобильной связи и враг Путина, сбежавший из Москвы в 2009 году, вновь озвучил свой призыв, впервые прозвучавший на прошлой неделе, к тому, чтобы MI5 выяснила обстоятельства смерти Изместьевой на ее диване. Он утверждает, что она умерла на фоне нового витка имущественного спора, касающегося "огромных сумм", но не уточнил, о каком споре идет речь и связан ли он с более ранним столкновением из-за того, что семья потеряла свой дом недалеко от резиденции Путина. Чичваркин, который сейчас управляет Hedonism Wines в Лондоне, заявил прокремлевской "Комсомольской правде", которая не упомянула о предшествовавшем споре, происходившем на пороге Путина: "Там очень странное стечение обстоятельств. Когда человек умирает на очередном раунде имущественного спора, это всегда странно...". (... ) "Там крайне сложная ситуация с уголовным преследованием ее мужа. Тяжелая трагическая ситуация". (...)

"Я очень надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело как следует, с должной тщательностью и, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что на самом деле произошло", - заявил он ранее.

(...) Полиция Лондона указала, что не считает смерть Изместьевой подозрительной, говорится в статье. "В 2006 году ведущая российская деловая газета "Ведомости" процитировала российского депутата Александра Хинштейна, который также был одним из высокопоставленных чиновников правящей политической партии "Единая Россия", который сообщил, что Путин "периодически был свидетелем шумных праздников, шашлыков и фейерверков Изместьева. Управделами президента вело переговоры с сенатором о том, чтобы он поменял свой дом на другой. Но его погубила жадность: когда начался торг, он заказал оценку коттеджа в Райффайзенбанке и оценил его в 42 млн евро. Тогда законностью строительства и заинтересовался Росприроднадзор".

(...) "В разгар спора Изместьев перевез свою жену и дочерей-близнецов, которым сейчас 21 год, в Лондон. (...) Пока он находился в тюрьме, его дочери получали частное образование в Великобритании, а его жена, бывшая телеведущая, делала карьеру режиссера, общаясь со знаменитостями и членами королевской семьи", - сообщается в публикации.

"В 2017 году говорили, что Путин дал понять ветерану-правозащитнице Людмиле Алексеевой, ныне покойной, что он помилует Изместьева, который, как она считала, невиновен в заказных убийствах, за которые он был заключен в тюрьму. Однако этого не произошло, возможно, потому, что заключенный в тюрьму магнат отказался репатриировать свое состояние, и он остался в заключении", - сообщается в публикации.

"Как стало известно Daily Mail, на момент своей смерти Изместьева планировала судебную тяжбу против правительства России с целью освобождения ее мужа. Сообщается, что она обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и этот шаг мог стать серьезной помехой для Кремля. Однако сообщалось также о другом имущественном споре, касающемся ее дома в Кенсингтоне, купленного в 2006 году за 8,85 млн фунтов стерлингов компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах", - указывает издание.