На стороне Сталина или невинных жертв?

"Кремль принимает меры против "Мемориала"*, ядра российского гражданского общества. Под угрозой находится и архив, напоминающий о государственном терроре", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"О женщине, которая вязала эти крошечные варежки, известно немного, - повествует журналист Фридрих Шмидт. - Светло-коричневые, с красными манжетами и такие маленькие, что кажется, они подошли бы миниатюрной кукле. Но не ребенку, которого заключенной не суждено было родить. Сохранилась только ее фамилия: Травникова. Она была заключенной тюремного лагеря в Иркутской области в Сибири, забеременела, а на пятом месяце ей сделали принудительный аборт, который оказался смертельным и для нее. Умирающая женщина вязала варежки; другая заключенная, работавшая уборщицей в медпункте, спустя несколько десятилетий передала их правозащитникам "Мемориала"*.

"Об уборщице известно гораздо больше: Алла Березкина была инженером из Ленинграда. Во время блокады города вермахтом во время Второй мировой войны ее вместе с семьей вывезли на Кавказ, якобы ради безопасности, но они попали в плен, были вывезены из страны и попали на принудительные работы в Германии. Поскольку Сталин преследовал таких "остарбайтеров", считая их предателями, после возвращения в Советский Союз Алла Березкина попала в лагерь".

"Выставка "Мемориала"* в центре Москвы посвящена жизни женщин в ГУЛАГе, советской системе исправительных лагерей. Чтобы увидеть "Материал" - так называется выставка - в музей, маленькую комнату без окон в подвале, приходят много людей. Название выставки такое же сложное, как и работа правозащитников", - отмечает издание.

"В сталинском государственном терроре преступники становились жертвами, а жертвы - преступниками, чтобы выжить. Людей считали "материалом", который эксплуатировали на стройках, в лесах, каменоломнях, шахтах".

"Название выставки напоминает и о том, что каждую публикацию, каждый "материал" "Мемориал"* должен дополнять словами о том, что он был признан властями "иностранным агентом". На днях генеральная прокуратура потребовала распустить или, выражаясь юридическим языком, "ликвидировать" "Международный Мемориал"*, головное объединение организации, за предполагаемые нарушения соответствующего закона. Дело будет рассматриваться Верховным судом в четверг".

"Двумя днями ранее в московском суде будет рассматриваться требование столичной прокуратуры о роспуске правозащитного центра "Мемориал"* за нарушения закона об "агентах". Последний был принят вскоре после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году. Как утверждает Путин, он основывается на американском образце 1938 года, однако российские "агенты" являются частью кровавой традиции, сталинского образа "врагов народа", - говорится в статье.

"В архивах "Мемориала"*, отделенных от музейного пространства коридором, хранятся свидетельства последствий такой стигматизации. Десятки тысяч писем, официальных документов, дневников и фотографий, которые выжившие и родственники жертв передали "Мемориалу"*, хранятся здесь в высоких шкафах".

"Движение считается ядром российского гражданского общества и возникло в годы гласности и перестройки в борьбе за сохранение памяти и создание памятника (мемориала) жертвам государственного террора. (...) Ян Рачинский, с 2018 года являющийся председателем "Международного Мемориала"*, считает опасность удовлетворения иска о роспуске организации "совершенно реальной". Другие неправительственные организации уже были "ликвидированы" за мнимые формальные ошибки, хотя это были и не такие крупные и важные организации, как "Международный Мемориал"*, объявленный "агентом" в 2016 году, через два года после правозащитного центра. Последний дополнительно обвиняют в "оправдании терроризма и экстремизма". Это связано с тем, что правозащитники критикуют преследование членов ряда соответствующим образом классифицированных объединений, таких как "Свидетели Иеговы"**, считая его политически мотивированным".

"Когда пресс-секретаря Путина недавно спросили об обвинениях в адрес "Мемориала"*, он сказал, что у организации "давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства". На самом деле предполагаемые нарушения сомнительны. "Мемориал"* безуспешно судился против дискредитации, во избежание неприятностей маркировал свои публикации ярлыком "агента". Организацию оштрафовали за отсутствие маркировки в социальных сетях и базах данных, об обязательности которой до этого момента не говорилось ничего".

"Большинство жалоб подано представительством спецслужбы ФСБ в северокавказской Республике Ингушетия, очевидно, в отместку за успешное выступление "Мемориала"* в защиту жертв произвола. Организация оплатила штрафы за отсутствие маркировки, в общей сложности на сумму более 72 тыс. евро, собирала для этого пожертвования. Теперь же генеральная прокуратура превращает старые обвинения в нарушения конституции и даже видит угрозу "моральному и умственному развитию" детей", - пишет FAZ.

"Рачинский подчеркивает, что закон об "агентах" с самого начала был разработан для "сведения счетов с оппозиционными организациями". Ведь легче найти "формальный предлог, чем обсуждать суть". С весны прошлого года немногие оставшиеся независимые голоса в российских СМИ, политике и обществе подвергаются уголовному преследованию, их заставляют молчать и уезжать из страны. "Мемориал"* уже давно мешает власть имущим".

"Они, объясняет Рачинский, хотят монополизировать взгляд на историю и "сакрализовать" государство: будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, государство якобы всегда было на стороне добра и справедливости. "То, чем мы занимаемся, противоречит этой концепции истории", - говорит Рачинский. По его словам, до Советского Союза ни одна страна в мире не видела такого уничтожения собственного народа, как во времена сталинского террора. "Попытки приукрасить историю не дают двигаться вперед", - считает он".

"Мемориал"*заполняет пустоту, которую государство заполнять не хочет. Его память о жертвах "репрессий" носит довольно общий характер и, по мнению Рачинского, не соответствует масштабам трагедии. Четыре года назад Путин открыл памятник жертвам репрессий в Москве, в столице также есть официальный музей ГУЛАГа. Но каждый, кто хочет узнать что-то о депортированных, пропавших без вести, убитых предках, обращается в "Мемориал"*.

"Каждый месяц поступают сотни запросов, и их число постоянно растет. В прошлом террор рассматривался как стихийное бедствие, говорит Рачинский, "никто не понимал, откуда он взялся". Теперь, когда прошло больше времени, встает вопрос о том, кто несет за него ответственность. Понимание того, что у человека есть права, растет, Россия меняется, но, "к сожалению, гораздо медленнее, чем могла бы".

"Ибо этому мешает государство; прежде всего ФСБ, которая считает себя гордой наследницей НКВД и КГБ и держит архивы закрытыми. "Мемориал"* поддерживает заявления и судебные процессы, в которых потомки пытаются выяснить, кто фабриковал обвинения, выносил приговоры и приводил их в исполнение. В одном из таких дел генеральная прокуратура, которая сейчас хочет "ликвидировать" "Мемориал"*, отказывается обнародовать имена одиннадцати прокуроров, которые приговаривали людей к смерти без их ведома и заочно, потому что это якобы конфиденциальные личные данные".

"Такие случаи потенциально затрагивают потомков многих миллионов россиян. В стране возникла волна солидарности; в субботу полиция арестовала двенадцать человек, осмелившихся провести в центре Москвы пикет против грозящего роспуска "Мемориала"*. В интернете многие россияне рассказывают, как "Мемориал"* помог им узнать судьбу родственников. Затронуты и сотни тысяч семей за пределами России, поскольку потомки погибших живут во многих странах", - указывает издание.

"У "Мемориала"* есть несколько филиалов, в том числе в Германии. Именно оттуда исходят многочисленные призывы против роспуска, и именно оттуда работа "Мемориала"* уже давно поддерживается финансово; для многих немецких политиков посещение "Мемориала" входит в обязательную программу в Москве. Поэтому публицист Максим Трудолюбов видит в противодействии ставшему "заложником" "Мемориалу"* целенаправленный удар по Берлину, на который Кремль обижен, в частности, за спасение отравленного оппозиционера Алексея Навального (в поддержку которого также выступает "Мемориал"*)".

"Рачинский надеется: сотрудники российских государственных структур, конечно, молчат о волне солидарности, но они и не поддерживают генеральную прокуратуру. "Даже они понимают, что предел достигнут", - говорит он. Роспуск "Мемориала"* "послужит четким сигналом всему миру о том, на чьей стороне находится нынешняя власть" - на стороне Сталина или его невинных жертв. Учитывая масштаб решения, Рачинский уверен, что оно "не будет принято без Путина".

"Рачинский опасается победы произвола над законом, - пишет Frankfurter Allgemeine. - "Мемориал"* может быть отброшен к самому началу, когда архив хранился у разных людей, "не в тех условиях, в которых он должен храниться". В социальных сетях тысячи россиян предложили свою помощь. "Если возникнет необходимость, многие из них выручат нас. И если придется, мы начнем все сначала", - говорит Рачинский".